Коронавирусная инфекция может со временем превратиться в сезонную ОРВИ – эксперт

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - О современных вакцинах против COVID-19 рассказал МИА «Казинформ» вирусолог и специалист по инфекционным заболеваниям Медицинского Института Говарда Хьюза и Северо-Западного Университета (США) Константин Андреев.

«Европейский Союз официально утвердил три вакцины от коронавируса: от компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Очевидно, что любая из вакцин едва ли будет защищать дольше, чем иммунитет, приобретённый естественным путем», - уверен Константин Андреев.

«Исходя из того, что мы знаем об организации вирусного генома, структуре, механизмах репликации и взаимодействии с мембранными клетками, можно предположить, что новая коронавирусная инфекция рано или поздно превратится в сезонную ОРВИ, требующую регулярной вакцинации», - отметил эксперт в беседе.

В ЕС звучат призывы ускорить вакцинацию, в том числе путем введения одной дозы вакцин вместо двух. По мнению Константина Андреева, в этом есть разумный компромисс. Данных, которые бы подтверждали какую-то линейную зависимость между тем, насколько хорошо будет работать вакцина, и тем, какое количество её ввели пациенту - пока нет.

«К этому моменту США занимают первое место в мире по общему количеству вакцинаций - 56 миллионов доз. Каждый шестой житель США получил хотя бы одну из двух, а свыше 15 миллионов человек – уже обе необходимые дозы. Ожидается, что при нынешних темпах удастся вакцинировать 75% населения страны в течение восьми месяцев», - отметил спикер.

«Начиная с конца января в Иллинойсе, вакцину могут получить люди из групп повышенного риска. Это лица старше 65 лет, а также представители профессий, связанных с большим количеством личных контактов. Это сотрудники экстренных служб, полиция, социальные служащие, работники сферы образования, почтовых отделений, общественного транспорта, и точек торговли продуктами питания», - сообщил Константин Андреев.

Он рассказал о том, что чтобы получить прививку нужно записаться онлайн и затем в назначенное время прийти в ближайшую аптеку или магазин, в котором есть аптечный отдел.

«Многое зависит от логистики и наличия необходимых условий для хранения. Стоимость процедуры полностью покрывается медицинской страховкой и бесплатна для тех, у кого ее нет. Если верить официальной статистике, последние несколько недель волна заражений идет на спад. Возможно, это действительно результат вакцинации. Но не исключаю, что мы сейчас все еще наблюдаем эффект от карантинных мер, принятых ранее и только недавно отмененных. Следующие несколько месяцев это покажут», - отметил вирусолог.



