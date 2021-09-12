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    Коронавирус: Западно-Казахстанская область перешла в «желтую» зону

    12 Сентября 2021, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области

    В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области

    В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 сентября, ЗКО находилась в «красной» зоне по распространению КВИ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Минздрав РК Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК
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