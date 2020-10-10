Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Коронавирус закрывает города в Европе

    10 Октября 2020, 13:05

    ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид для борьбы с распространением коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Власти пошли на такой шаг после того, как Высший суд Мадрида отказался ратифицировать ограничения на передвижение в автономном сообществе, так как они затрагивают «основные права и свободы» жителей. С помощью режима повышенной готовности власти Испании вводят ряд карантинных мер

    Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил: «Власти Мадрида решили ничего не делать. Но на прошлой неделе в автономном сообществе из-за Covid-19 скончались 63 человека. сегодня в больницах сообщества находятся свыше 3 360 инфицированных, из них 498 — в реанимационных отделениях между жизнью и смертью. Мы можем сидеть сложа руки, но мы можем остановить вирус».

    Во Франции на акции протеста вышли владельцы баров и фитнес-клубов. В стране усилены санитарные меры, накануне еще четыре города были объявлены зонами наивысшей опасности в связи с ускоряющимися темпами распространения коронавируса. В список добавлен, в частности, Лион.

    Говорят предприниматели:

    «Люди больше не приходят записываться в наш спортзал, наоборот, просят расторгнут контракт, но нам нужна солидарность клиентов, иначе мы не справимся, мы не выживем, мы уже умираем».

    «Нам говорят о второй волне коронавируса, вирус действительно распространяет, но речь также идет и второй волне проблем в экономике и моральном состоянии людей. Все это оказывает влияние. Есть смерти от коронавируса, но скоро мы услышим о смертях из-за последствий всех этих ограничений, которые не дают нам жить».

    В крупных городах Германии будут ужесточать меры, если число случаев инфицирования будет превышать 50 на 100 тысяч жителей в течение недели. Об этом заявила в канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с бургомистрами 11 городов. Ожидается, что в скором времени Берлин будет официально объявлен зоной риска.

    «Задача первостепенной важности, если это возможно — не останавливать экономическую и социальную жизнь страны, не возвращаться к тому, что потребовалась сделать весной».

    В Евросоюзе на первое место по темпам распространения коронавирусной инфекции вышла Чехия. Премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил , что в случае ухудшения ситуации власти примут максимально жесткие меры, связанные с остановкой национальной экономики. Сейчас в стране действует запрет на проведение культурных и массовых спортивных мероприятий, закрыты театры и зоопарки.


    Автор:

    Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и ЕС начинают официальные консультации об облегчении визового режима для граждан РК
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров