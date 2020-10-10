Коронавирус закрывает города в Европе

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид для борьбы с распространением коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Власти пошли на такой шаг после того, как Высший суд Мадрида отказался ратифицировать ограничения на передвижение в автономном сообществе, так как они затрагивают «основные права и свободы» жителей. С помощью режима повышенной готовности власти Испании вводят ряд карантинных мер

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил: «Власти Мадрида решили ничего не делать. Но на прошлой неделе в автономном сообществе из-за Covid-19 скончались 63 человека. сегодня в больницах сообщества находятся свыше 3 360 инфицированных, из них 498 — в реанимационных отделениях между жизнью и смертью. Мы можем сидеть сложа руки, но мы можем остановить вирус».

Во Франции на акции протеста вышли владельцы баров и фитнес-клубов. В стране усилены санитарные меры, накануне еще четыре города были объявлены зонами наивысшей опасности в связи с ускоряющимися темпами распространения коронавируса. В список добавлен, в частности, Лион.

Говорят предприниматели:

«Люди больше не приходят записываться в наш спортзал, наоборот, просят расторгнут контракт, но нам нужна солидарность клиентов, иначе мы не справимся, мы не выживем, мы уже умираем».

«Нам говорят о второй волне коронавируса, вирус действительно распространяет, но речь также идет и второй волне проблем в экономике и моральном состоянии людей. Все это оказывает влияние. Есть смерти от коронавируса, но скоро мы услышим о смертях из-за последствий всех этих ограничений, которые не дают нам жить».

В крупных городах Германии будут ужесточать меры, если число случаев инфицирования будет превышать 50 на 100 тысяч жителей в течение недели. Об этом заявила в канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с бургомистрами 11 городов. Ожидается, что в скором времени Берлин будет официально объявлен зоной риска.

«Задача первостепенной важности, если это возможно — не останавливать экономическую и социальную жизнь страны, не возвращаться к тому, что потребовалась сделать весной».

В Евросоюзе на первое место по темпам распространения коронавирусной инфекции вышла Чехия. Премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил , что в случае ухудшения ситуации власти примут максимально жесткие меры, связанные с остановкой национальной экономики. Сейчас в стране действует запрет на проведение культурных и массовых спортивных мероприятий, закрыты театры и зоопарки.



