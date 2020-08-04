Коронавирус: за какими показателями состояния здоровья нужно следить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доцент кафедры «Эпидемиология, биостатистика и доказательная медицина» Казахстанского медицинского университета «Высшая школа общественного здравоохранения (ВШОЗ)», кандидат медицинских наук, эксперт доказательной медицины Рафаиль Кипшакбаев в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, каких симптомов коронавирусной инфекции стоит опасаться, каковы возможные последствия заболеваемости, и как поддерживать иммунитет в условиях пандемии.

Бояться потери вкуса или обоняния не стоит

«Коронавирус – это вирусная инфекция, в большинстве случаев, в 85%, протекает бессимптомно. То есть у человека ни на что не бывает жалоб: нет температуры, одышки. И только 15% дают нам ту клинику, которую мы наблюдаем. Пневмония – это воспаление легких, которое может иметь различную природу, в частности, при COVID может быть пневмония, бывает бактериальная пневмония, то есть в зависимости от возбудителя. Коронавирус проникает в ротоглотку. Если лимфоэпителиальное кольцо сильное, вся система сильная, то дальше вирус не идет. Это мы наблюдаем в виде бессимптомной формы. А если вирус спустился вниз, мы наблюдаем картину вирусной пневмонии», - рассказал Рафаиль Кипшакбаев.

Он также напомнил казахстанцам, что бояться потери вкуса или обоняния не стоит, это вполне обратимый процесс.

«Как правило, потеря вкуса или обоняния – признак наличия коронавирусной инфекции. В данном случае этого симптома бояться не стоит, потому что в той или иной степени это продлится две недели, у кого-то месяц. Это восстановится, вполне обратимый процесс», - отметил эксперт.

Необходимо следить за сатурацией

«Нет симптомов, которых не нужно опасаться. Но когда наблюдается нарастающая одышка, это уже говорит о том, что ситуация усугубляется. Механизм вирусной пневмонии при данной инфекции заключается в том, что идет тромбоз мелких сосудов. Соответственно, он окружает легкие, за счет этого возникает отек легких, возникает затруднение дыхания вплоть до смертельного исхода. То есть стоит опасаться нарастающей одышки. При первых симптомах, когда возник кашель, или человеку поставили диагноз на основании проведенного ПЦР-теста, нужно следить за сатурацией. Сатурация – это наполняемость кислородом крови. Она определяется с помощью специального прибора пульсоксиметр. Это очень простой прибор: надевается на палец, так следим за сатурацией. Чем она выше, тем лучше. Должна быть в районе 97 или 98. Если сатурация опускается ниже 93%, то по нашему протоколу это показание к госпитализации», - пояснил Рафаиль Кипшакбаев.

По его словам, при заболевании коронавирусной инфекцией важно следовать всем рекомендациям.

«Если вовремя следовать всем рекомендациям, то можно не довести до летального случая. То есть измерение сатурации – главный симптом, за которым нужно следить», - пояснил он.

Какая группа людей находится в группе риска

«Основная масса группы риска – пожилые люди старше 60-65 лет. Однако обязательно надо указать, что в группу риска входят лица с излишней массой тела, с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями сосудов, заболевания, которые сопровождаются сгущением крови. Дети реже заражаются коронавирусом, болезнь протекает гораздо легче, как правило, в бессимптомной форме. Однако, если у подростка либо у ребенка наблюдается ожирение, наличие сахарного диабета, заболеваний, сердечно-сосудистой системы, они также относятся к высокой группе риска», - отметил Рафаиль Кипшакбаев.

Хрен, чеснок, лук: о лечении коронавирусной инфекции народными средствами

«Нет таких данных, которые говорили бы о том, что это действенная защита. Да, чеснок, лук, хрен являются природными адоптогенами, стимулирующими иммунную защиту. Но не настолько, чтобы наесться лука, и это будет считаться защитой от коронавируса. Тем более не стоит забывать о том, что есть ограничения со стороны желудочно-кишечного тракта. Главный принцип – без фанатизма, то есть не нужно съедать в больших количествах. При умеренной дозе, как добавки в пищу, кушать можно», - прокомментировал он.

Гомеопатические средства, ультрафиолетовые лампы, витамины

Специалист доказательной медицины также прокомментировал вопрос лечения коронавирусной инфекции гомеопатическими средствами, ультрафиолетовыми лампами.

«Что касается гомеопатических средств, гомеопатия не лечит коронавирусную инфекцию. Касательно витаминов, всегда выбирайте витамины, которые зарегистрированы как лекарственное средство. Витамины, которые зарегистрированы, как биологически активные добавки, не проверяются на наличие активного вещества. То есть биологическая активная добавка проверяется как продукт, а сколько витаминов там, и в каком количестве добавили, этого никто не проверяет. А в лекарственных препаратах все проверяется досконально. Поэтому выбирайте витамины, зарегистрированные как лекарственные средства», - рекомендует эксперт.

Он также отметил, что ультрафиолетовые лампы не эффективны ни для профилактики, ни для лечения коронавирусной инфекции.

«Люди стали закупать сейчас ультрафиолетовые лампы. Ультрафиолетовая лампа убьет вирус ненадолго. Лампа должна быть очень мощной, как в операционной. Таких ламп в продаже мало или фактически нет. Эта лампа обеззараживает воздух в закрытом помещении. Соответственно, когда открываем окно, проветриваем помещение, запускаем новый воздух, надо снова включить эту лампу. Находиться в это время в комнате нельзя. Применение этой лампы теряет всякий смысл: либо помещение должно быть полностью закрытым, либо, если вы открываете окно, надо снова включить лампу, а человек там не должен находиться. Поэтому вердикт такой, что лампа неэффективна ни для профилактики, ни для лечения коронавирусной инфекции», - отметил специалист доказательной медицины.

Последствия коронавируса: надо опасаться процесса в легких

«Болезнь достаточно молодая, поэтому говорить о каких-то далеких последствиях пока не можем. Единственное, что можно предположить, скорее всего, надо опасаться процесса в легких, какого-то процесса фиброзирования, образования фиброза. Если это тяжелая форма заболеваемости, применяются серьезные препараты, поэтому следует ожидать какие-то осложнения со стороны почек, печени, желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что человек будет принимать большое количество препаратов, и это, прежде всего, скажется на этих органах. Следует опасаться обострения всех имеющихся хронических заболеваний, потому что коронавирусная инфекция «выбивает» всю иммунную систему организма», - подчеркнул Рафаиль Кипшакбаев.

Как подготовиться к прогнозируемой второй волне коронавируса

«На осень прогнозируется вторая волна коронавируса. С чем это связано? Осенью, как известно, наступает пора острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, простуды. Это усугубит картину. Человеческий организм – это то, что постоянно должно находиться в какой-то подготовке. Во-первых, конечно же, вести здоровый образ жизни: отказаться от курения и алкоголя, умеренная физическая нагрузка, отсутствие излишек в еде, следить за собственным весом. Это все будет комплексом подготовки. Практически здоровый человек либо не заразится, либо перенесет ее в бессимптомной форме. Сейчас лето, поэтому нужно употреблять больше свежих овощей и фруктов, способствовать витаминизации организма», - рекомендует эксперт.

По его словам, запасаться лекарственными средствами не надо.

«Боюсь и не хочу давать какие-то рекомендации по лекарственным средствам. Почему? Вспомните наш печальный опыт, когда в марте люди побежали за гречкой, туалетной бумагой, а потом за парацетамолом и витаминами. Если назвать какое-то лекарственное средство, боюсь, что народ снова побежит за ними, создастся дефицит. Поэтому запасаться лекарствами не надо. Во-первых, лекарства имеют срок годности. Если из сухого хлеба вы приготовите сухарики, из лекарства ничего сделать не сможете. Во-вторых, ныне рекламируемые лекарственные средства, в частности «Арбидол», «Кагоцел», «Ингавирин» абсолютно бесполезные, как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции. Это была недобросовестная реклама, по этим фактам разбираются соответствующие органы. В настоящее время нет средств для профилактики и лечения COVID-19. Поэтому закупать лекарственные средства не стоит. Единственное, если у человека есть хроническое заболевание, то препараты, которые он принимает постоянно, желательно иметь на запас, чтобы в случае самоизоляции они были под рукой», - заключил Рафаиль Кипшакбаев.