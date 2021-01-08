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    Коронавирус выявлен у прилетевшего из Египта казахстанца

    8 Января 2021, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Германии, Нидерландов, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, России и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 1 904 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 629 человек, без справок прибыли 275 граждан РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 1 090 пассажиров, со справками - 923, без справок - 167;

    - в аэропорт г. Нур-Султана – 5 рейсов, 644 пассажира, со справками - 536, без справок - 108;

    - в аэропорт г. Караганды – 2 рейса, 9 пассажиров, все со справками;

    - в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 88 пассажиров, все со справками;

    - в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, все 73 пассажира со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Вместе с тем по результатам ПЦР-анализа из 299 граждан РК, прилетевших в Казахстан 6 января 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.

    Автор:

    Здравоохранение Безопасность Египет Общество Коронавирус в РК
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