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    Коронавирус выявлен у Премьер-Министра Армении и членов его семьи

    1 Июня 2020, 13:08

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьизаразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам Пашинян на своей страницев Facebook, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Никол Пашинян заявил, что намерен продолжать работать из резиденции Премьер-Министра в условиях изоляции, сообщает Арменпресс .

    Премьер-Министр Армении Никол Пашинян в понедельник утром вышел в эфир на своей

    странице в социальной сети Facebook. В ходе эфира он заявил, что его тест и тесты членов

    его семьи на коронавирус оказались положительными.

    «В этот час я не нахожусь на рабочем месте по простой причине – у меня положительный

    тест на коронавирус», - отметил Пашинян.

    По словам Никола Пашиняна, после выявления у него коронавирусной

    инфекции члены его семьи сдали тесты, результаты которых также оказались

    положительными.

    Пашинян предположил, что мог заразиться во время совещания. По его

    словам, в ходе одного из совещаний сотрудник, расставлявший стаканы для воды, делал

    это без перчаток. А позже у него был выявлен коронавирус.

    Он призвал всех граждан всегда выходить в масках, а также постоянно дезинфицировать руки.

    Вместе с тем, по данным Национального центра по контролю и профилактике

    заболеваний Минздрава Армении, по положению на 1 июня в Армении зарегистрировано

    9402 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых вылечились 3402

    пациента, 5896 пациентов получают лечение, 139 – скончались.

    Напомним, из-за коронавирусной инфекции с 16 марта в Армении действует режим ЧП. В

    период с 24 марта по 12 апреля были введены ограничения на свободное передвижение

    граждан и некоторые виды экономической деятельности. 13 апреля решением

    правительства РА введенный ранее сроком на месяц режим ЧП был продлен до 14 мая, а

    позже повторно - до 13 июня. 4 мая были сняты ограничения на передвижения граждан, а

    также практически на все виды экономической деятельности. С 18 мая возобновили

    работу общественный транспорт, торговые центры, спортзалы, детские сады, объекты

    общепита. С 25 мая действует масочный режим.

    Фото: tass.ru

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

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