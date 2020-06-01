Коронавирус выявлен у Премьер-Министра Армении и членов его семьи

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьизаразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам Пашинян на своей страницев Facebook, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Никол Пашинян заявил, что намерен продолжать работать из резиденции Премьер-Министра в условиях изоляции, сообщает Арменпресс .
Премьер-Министр Армении Никол Пашинян в понедельник утром вышел в эфир на своей
странице в социальной сети Facebook. В ходе эфира он заявил, что его тест и тесты членов
его семьи на коронавирус оказались положительными.
«В этот час я не нахожусь на рабочем месте по простой причине – у меня положительный
тест на коронавирус», - отметил Пашинян.
По словам Никола Пашиняна, после выявления у него коронавирусной
инфекции члены его семьи сдали тесты, результаты которых также оказались
положительными.
Пашинян предположил, что мог заразиться во время совещания. По его
словам, в ходе одного из совещаний сотрудник, расставлявший стаканы для воды, делал
это без перчаток. А позже у него был выявлен коронавирус.
Он призвал всех граждан всегда выходить в масках, а также постоянно дезинфицировать руки.
Вместе с тем, по данным Национального центра по контролю и профилактике
заболеваний Минздрава Армении, по положению на 1 июня в Армении зарегистрировано
9402 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых вылечились 3402
пациента, 5896 пациентов получают лечение, 139 – скончались.
Напомним, из-за коронавирусной инфекции с 16 марта в Армении действует режим ЧП. В
период с 24 марта по 12 апреля были введены ограничения на свободное передвижение
граждан и некоторые виды экономической деятельности. 13 апреля решением
правительства РА введенный ранее сроком на месяц режим ЧП был продлен до 14 мая, а
позже повторно - до 13 июня. 4 мая были сняты ограничения на передвижения граждан, а
также практически на все виды экономической деятельности. С 18 мая возобновили
работу общественный транспорт, торговые центры, спортзалы, детские сады, объекты
общепита. С 25 мая действует масочный режим.
Фото: tass.ru