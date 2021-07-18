08:00, 18 Июль 2021 | GMT +6
Коронавирус выявлен у 5493 человек за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5493 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1419,
город Алматы - 884,
город Шымкент - 370,
Акмолинская область - 176,
Актюбинская область - 179,
Алматинская область - 162,
Атырауская область - 277,
Восточно-Казахстанская область - 81,
Жамбылская область - 57,
Западно-Казахстанская область - 266,
Карагандинская область - 735,
Костанайская область - 124,
Кызылординская область - 140,
Мангистауская область - 210,
Павлодарская область - 175,
Северо-Казахстанская область - 95,
Туркестанская область - 143.
Всего в стране выявлено 488 905 заболевших.