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    Коронавирус выявили за сутки у 137 человек в Казахстане

    30 Июня 2022, 09:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В городе Нур-Султане – 26,

    в городе Алматы – 77,

    в городе Шымкенте – 6,

    в Акмолинской области – 4,

    в Алматинской области – 5,

    в Атырауской области – 4,

    в Жамбылской области – 1,

    в Карагандинской области – 9,

    в Кызылординской области – 1,

    в Мангистауской области – 1,

    в Павлодарской области – 2,

    в Туркестанской области – 1.

    Всего в стране подтверждено 1 306 608 случаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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