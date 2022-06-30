Коронавирус выявили за сутки у 137 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. В городе Нур-Султане – 26, в городе Алматы – 77, в городе Шымкенте – 6, в Акмолинской области – 4, в Алматинской области – 5, в Атырауской области – 4, в Жамбылской области – 1, в Карагандинской области – 9, в Кызылординской области – 1, в Мангистауской области – 1, в Павлодарской области – 2, в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 306 608 случаев.



