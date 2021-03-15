Коронавирус выявили у прилетевшего из Стамбула казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 32 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 4 646 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 853 человек, без справок прибыли 793 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 19 рейсов, 2 783 пассажира, со справками - 2 365, без справок - 418;

в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 295 пассажиров, со справками - 920, без справок - 375;

в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, прибыли 274 пассажира, все со справками;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыли 146 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 148 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 401 граждан РК, прилетевших без справок 13 марта, у одного пассажира, прибывшего рейсом Стамбул – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.

