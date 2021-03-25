Коронавирус выявили у двух прибывших в Казахстан из Стамбула и Киева авиапассажиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У двух граждан РК прилетевших 23 марта в Казахстан из Стамбула и Киева выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

24 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 42 международных авиарейса из Германии, Италии, Мальдивской Республики, Республики Корея, ОАЭ, Египта, Турции, Монголии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 5 176 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 133 человек, без справок прибыли 43 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 22 рейса, 2 813 пассажиров, со справками - 2 781, без справок - 32;

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 727 пассажиров, со справками - 716, без справок - 11;

в аэропорт г. Шымкент – 9 рейсов, 1 115 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Актау – 3 рейса, прибыл 471 пассажир, все со справками;

в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 50 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 32 граждан РК, прилетевших без справок, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Стамбул – Алматы, другой - Киев – Нур-Султан.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.