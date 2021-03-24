Коронавирус выявили у двух прибывших в Казахстан из Мале и Минска авиапассажиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 30 международных авиарейсов из Республики Кореи, Индии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 4 398 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 366 человек, без справок прибыли 32 гражданина РК.

В том числе:в аэропорт г. Алматы – 17 рейсов, 2 734 пассажира, со справками - 2 707, без справок - 27;в аэропорт г. Шымкента – 7 рейсов, 609 пассажиров, все со справками;в аэропорт г. Нур-Султана – 3 рейса, 474 пассажира, со справками - 469, без справок - 5;в аэропорт г. Актау – 2 рейса, прибыли 339 пассажиров, все со справками;в аэропорт г. Костаная – 1 рейс, 242 пассажира, все со справками.Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.По результатам ПЦР-анализа, из 20 граждан РК, прилетевших без справок, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Мале – Алматы, другой - Минск – Нур-Султан.