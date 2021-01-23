Коронавирус выявили у двоих прилетевших в Казахстан граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Из 1 944 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 604 человек, без справок прибыли 340 граждан РК. В том числе в аэропорт г. Нур-Султан – 10 рейсов, 668 пассажиров, со справками - 596, без справок - 72; в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 1 084 пассажира, со справками - 865, без справок - 219; в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 46 пассажиров со справками; в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 146 пассажиров, со справками - 97, без справок - 49», - сообщается на Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве РК.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 417 граждан РК, прилетевших без справок в РК 20 января 2021 года, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыли рейсом Дубай – Нур-Султан, второй - рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы.