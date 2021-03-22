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    12:11, 22 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у двоих прилетевших в Казахстан авиапассажиров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 43 международных авиарейса из Германии, Венгрии, Мальдивской Республики, Шри-Ланки, Ливана, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 5 356 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 179 человек, без справок прибыли 177 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 21 рейс, 2 868 пассажиров, со справками - 2 727, без справок - 141;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 265 пассажиров, со справками - 1236, без справок - 29;

    в аэропорт г. Шымкент – 8 рейсов, 576 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Актау – 2 рейса, прибыли 196 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Туркестан – 2 рейса, 370 пассажиров, со справками - 363, без справок - 7;

    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 81 пассажир, все со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, из 400 граждан РК, прилетевших без справок 20 марта, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Шарм-эль-Шейх – Актобе, другой Минск – Нур-Султан.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная Общество
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