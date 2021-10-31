08:01, 31 Октябрь 2021 | GMT +6
Коронавирус выявили у 1526 человек за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 135
город Алматы - 221
город Шымкент - 35
Акмолинская область - 127
Актюбинская область - 37
Алматинская область - 103
Атырауская область - 21
Восточно-Казахстанская область - 53
Жамбылская область - 22
Западно-Казахстанская область - 42
Карагандинская область - 151
Костанайская область - 130
Кызылординская область - 27
Мангистауская область - 10
Павлодарская область - 217
Северо-Казахстанская область - 162
Туркестанская область - 33
Всего в стране выявлено 939217 заболевших.