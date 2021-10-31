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    08:01, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у 1526 человек за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 135

    город Алматы - 221

    город Шымкент - 35

    Акмолинская область - 127

    Актюбинская область - 37

    Алматинская область - 103

    Атырауская область - 21

    Восточно-Казахстанская область - 53

    Жамбылская область - 22

    Западно-Казахстанская область - 42

    Карагандинская область - 151

    Костанайская область - 130

    Кызылординская область - 27

    Мангистауская область - 10

    Павлодарская область - 217

    Северо-Казахстанская область - 162

    Туркестанская область - 33

    Всего в стране выявлено 939217 заболевших.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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