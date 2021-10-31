Коронавирус выявили у 1526 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1526 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 135

город Алматы - 221

город Шымкент - 35

Акмолинская область - 127

Актюбинская область - 37

Алматинская область - 103

Атырауская область - 21

Восточно-Казахстанская область - 53

Жамбылская область - 22

Западно-Казахстанская область - 42

Карагандинская область - 151

Костанайская область - 130

Кызылординская область - 27

Мангистауская область - 10

Павлодарская область - 217

Северо-Казахстанская область - 162

Туркестанская область - 33

Всего в стране выявлено 939217 заболевших.







