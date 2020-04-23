Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Коронавирус: все земли Германии обязали население надевать маски

    23 Апреля 2020, 15:32

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Все федеральные земли Германии решили сделать маски, закрывающие рот и нос, обязательными в общественных местах для борьбы с распространением коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

    Использование масок обязательно в общественном транспорте по всей стране. Также некоторые земли обяжут людей закрывать лицо при совершении покупок.

    Бремен в среду стал последней из 16 федеральных земель, поддержавших «масочный режим». В Германии разрешено использовать все виды масок, включая самодельные. Также можно носить шарфы и другие вещи, если они покрывают нос и рот.

    Отметим, немецкий город Йена в Тюрингии стал первым городом ФРГ, который обязал жителей носить медицинские маски в общественных местах.

    По данным Института изучения инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, на 22 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 145 694, количество погибших составило 4 879 человек, а выздоровели более 99 тысяч человек.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Здравоохранение Безопасность Германия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В полиции попросили казахстанских учеников соблюдать закон при праздновании выпускных
    Безработных хотят задействовать в профилактике несчастных случаев на воде в Карагандинской области
    За безопасностью выпускников будут следить около 500 полицейских в Акмолинской области
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге