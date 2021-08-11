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Коронавирус: все регионы Казахстана - в «красной» зоне
11 Августа 2021 08:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 августа, все регионы республики находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ».
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.
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