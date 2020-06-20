Коронавирус: ВОЗ говорит о новой опасной фазе; первые случаи в Италии появились еще в декабре

РИМ. КАЗИНФОРМ - Мир вступил в новую опасную фазу пандемии, вирус по-прежнему быстро распространяется и он все еще смертоносен, сказал в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Как выяснили итальянские власти, следы Covid-19 появились в Италии еще в декабре прошлого года, вторая волна эпидемии охватывает Пакистан, ситуация во Флориде вызывает опасения медиков, а Британия понизила уровень угрозы заражения коронавирусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 8,5 млн заболевших коронавирусом, 454,5 тысяч человек умерли.

Между тем, в разных странах постепенно ослабляют карантин. В Израиле снова разрешили проведение многолюдных праздников, например, свадеб. Число гостей не должно превышать 250 человек, им рекомендовано носить маски.

В Британии за первую рабочую неделю с тех пор, как в стране возобновилась розничная торговля, объемы продаж в мебельных и хозяйственных магазинах, а также в салонах интерьера подскочили на 42%,

ВОЗ призывает к бдительности

Тедрос Гебрейесус в пятницу призвал все страны, снимающие карантинные ограничения, быть осторожными и продолжать соблюдать социальную дистанцию и после снятия карантина. Всемирная организация здравоохранения считает, что пандемия коронавируса «вошла в новую и опасную фазу», поскольку инфекция распространяется ввиду того, что население все больше устает от карантина.

«Пандемия ускоряется, ВОЗ в четверг получила информацию о более чем 150 тыс. новых случаев заражения Сovid-19, это самый большой на сегодня дневной показатель», - сказал глава ВОЗ в ходе виртуальной пресс-конференции и призвал страны и их граждан не терять бдительности.

По его словам, более половины новых случаев приходятся на Америку, однако много случаев зарегистрировано также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

В ходе пятничной пресс-конференции представительница ВОЗ, американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхове также отметила, что пандемия коронавируса «набирает темпы во многих уголках мира».

«Хотя мы наблюдали пример стран, добившихся определенного успеха в снижении уровня инфицирования, все должны оставаться начеку», - заявила она.

В свою очередь исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан отметил, что некоторые страны смогли преодолеть пик заболеваемости, не доведя ее до слишком низкого уровня. По его словам, появление новых случаев необязательно может означать вторую волну эпидемии, речь может идти о повторных пиках во время первой волны.

«В некоторых странах сложилась ситуация, когда может случиться второй пик, поскольку заболевание не было взято под должный контроль, - подчеркнул Райан. - Болезнь отступает и сохраняется на низком уровне, а потом, осенью или в конце года, может прийти вторая волна».

Эксперты ВОЗ похвалили власти Германии, Китая и Южной Кореи за действия во время пандемии.

Новости из Европы

Ирландия планирует ускорить процесс выхода из карантина. Как заявил премьер-министр страны Лео Варадкар, церкви, парикмахерские салоны, театры и кинотеатры, а также спортивные залы откроются уже 29 июня, раньше намеченного срока.

Швейцария заявила, что начиная со следующей недели будут разрешены массовые мероприятия с участием до тысячи человек.

Кипр продолжает отменять ограничения на въезд в страну. В список стран, откуда теперь можно беспрепятственно прибывать на остров, включены Франция, Италия и Испания, а также соседний Ливан.

В свою очередь Украина вновь вводит ограничения в ряде регионов из-за вспышки инфекции после выхода страны из карантина.

В своем еженедельном отчете Высший институт здравоохранения Италии (ISS) отметил, что хотя ситуация в целом остается позитивной, вирус все еще активен.

Из отчета следует, что из ряда регионов поступают сообщения о большом числе новых случаев заражения Covid-19.

В регионе Лацио, куда входит Рим, число случаев заражения превысило показатели Ломбардии, первоначального эпицентра коронавируса в Италии.

В самой столице, где ситуация, по словам чиновников, «находится под контролем», за последние несколько дней были зарегистрированы сразу две вспышки - в незаконно заселенном здании на рабочей окраине и в одной из городских больниц.

«Все это говорит о необходимости предпринимать меры предосторожности, поскольку в некоторых районах страны вирус по-прежнему имеет значительное хождение», говорится в отчете ISS.

В Италии, первой после Китая стране, где был выявлен коронавирус, жертвами эпидемии стало более 34500 человек.

Сейчас ситуация, судя по всему, находится под контролем, число новых инфицированных снижается, а дневная смертность составляет несколько десятков человек.

Итальянские ученые утверждают, что коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина еще в декабре прошлого года, задолго до того, как в Италии был поставлен первый диагноз Covid-19. Это подтверждает теорию некоторых специалистов в ряде стран, что вирус начал циркулировать в мире гораздо раньше, чем началось массовое заражение в китайском Ухане. Первые сообщения оттуда начали поступать в конце января, и считается, что именно Китай стал эпицентром пандемии.

В мае врачи во Франции сообщили, что повторная проверка анализов мужчины, которого в конце декабря лечили от пневмонии в больнице в пригороде Парижа, показала, что на самом деле у него был коронавирус.

По словам специалистов в Испании, теперь уже можно утверждать, что следы Covid-19 присутствовали в сточных водах, собранных в Барселоне еще в середине января, - за 40 дней до того, как в городе был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

В понедельник в барселонской опере будет дан первый спектакль с конца марта, и он будет весьма необычным. Эухенио Ампудиа исполнит арии из оперы Пуччини «Хризантемы» перед 2 292 растениями. После спектакля он разошлет растения с именными сертификатами медикам в знак благодарности за их работу во время эпидемии. Для зрителей представление будет транслироваться на сайте оперного театра.

Парламент Венгрии проголосовал за отмену чрезвычайных полномочий, предоставленных премьер-министру страны Виктору Орбану на время борьбы с эпидемией. Но Орбан заявил, что в случае второй волны не раздумывая предпримет необходимые меры. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране на данный момент заболели 4081 человек, умерли 568.

Статистика Британии

Власти Великобритании понизили уровень угрозы распространения коронавируса с четвертого на третий. Третий уровень означает, что вирус продолжает циркулировать, но число новых случаев заражения стабильно. Четвертый уровень подразумевает высокий или растущий по экспоненте индекс заражаемости. Всего существует пять уровней.

По словам министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, это очень важный момент для страны, демонстрирующий, что стратегия правительства работает. Власти полагают, что скоро можно будет переходить к следующему этапу ослабления карантинных мер.

В частности, с 1 июля власти могут отменить обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из ряда стран. С инициативой создания специальных коридоров выступил президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший на этой неделе Великобританию. Сообщается, что в обсуждении правил британского карантина участвуют несколько европейских стран, точно известно, что в их числе - Португалия.

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, у людей с инвалидностью и у мужчин еврейского происхождения риск смерти от Covid-19 в два раза выше. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные умерших от коронавируса в период с 2 марта по 15 мая. На 200 тысяч людей с инвалидностью жертвами эпидемии в Британии стали 340 мужчин и женщин, причем мужчин больше, чем женщин. Статистика среди людей без инвалидности: 106 умерших на 200 тысяч человек, из них 70 - мужчины.

Более высокую смертность среди еврейской общины аналитики связывают с особенностями выполнения религиозных обрядов. Среди христиан и мусульман показатели смертности от Covid-19 примерно одинаковые, а среди индуистов и людей, не придерживающихся никаких религиозных обрядов, цифры значительно ниже.

По мере того, как по всему миру постепенно возвращается к работе сфера бизнеса, королева Елизавета II поблагодарила компании разных стран за щедрую поддержку, оказанную многими из них уязвимым слоям населения и системам здравоохранения. В своем обращении она пожелала компаниям удачи и процветания.

Ситуация в мире

В американском штате Флорида за прошедшие сутки зарегистрировано 3207 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель с начала эпидемии и четвертый антирекорд за минувшую неделю. Флорида - наиболее пострадавший штат в стране: 86 тысяч инфицированных, более 3 тысяч умерших. Однако губернатор штата республиканец Рон Десантис заявил, что не планирует отказываться от послаблений карантина, необходимых для восстановления экономики.

США по-прежнему занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших - почти 2,2 млн и 118,4 тыс. человек соответственно.

В Иране за последние сутки выявлено 2615 новых случаев Covid-19, 120 человек умерли. Иран стал одной из первых стран, куда проникла эпидемия, и самой пострадавшей страной Ближнего Востока.

Разгораются споры вокруг решения правительства Пакистана вводить выборочный карантин лишь в тех районах, где суточный показатель новых случаев заболевания составляет 300 и более инфицированных. Власти объясняют это экономическими соображениями, однако медицинское сообщество и оппозиция указывают на то, что статистика заражений в стране снова пошла резко вверх. ВОЗ предлагает сторонам промежуточное решение - 15 дней всеобщего карантина, 15 дней послаблений.

С начала эпидемии в Пакистане заразились 165 тысяч человек, умерли - 3229.

Самолет ЮНИСЕФ доставил в столицу Йемена Сану 10 тысяч наборов для тестирования населения на коронавирус. Еще 8 тысяч прибудут в другой крупный город страны - Аден - в ближайшие дни. Недавно ООН предупредила, что система здравоохранения Йемена полностью рухнула. Это бедная страна, терзаемая многолетним вооруженным конфликтом, где от голода умирают сотни детей. Первый случай Covid-19 был выявлен там 10 апреля, общее число заболевших - 909, умерли 248 человек.