Коронавирус: Великобритания закрывается на карантин

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом политик заявил в ходе видеообращения к нации в понедельник вечером, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень простое распоряжение: начиная с этого вечера, вы обязаны оставаться дома. Поскольку самое важное, что мы должны сделать, - это остановить распространение болезни между семьями», - сказал премьер-министр.

Теперь выходить из дому разрешено только для покупок товаров первой необходимости, физических упражнений (не чаще одного раза в день в одиночестве либо вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу и обратно, но только в том случае, если ее невозможно сделать из дома.

«Вы не должны встречаться с друзьями. Если ваши друзья просят вас встретиться, вы должны отказаться. Вы не должны встречаться с членами семьи, которые не живут в вашем доме», - объяснил Джонсон.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать новые правила , а также требовать от людей разойтись.

Магазины, кроме тех, где продаются продукты первой необходимости, и другие помещения, в том числе библиотеки, детские площадки, спортивные залы и религиозные учреждения, будут закрыты.

Также запрещаются любые собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи. Общественные мероприятия, включая свадьбы, крещения и другие церемонии, за исключением похорон, должны быть отменены.

В то время как другие страны ввели жесткие ограничения, британские власти до сих пор не ограничивали жизнь людей. В последние недели на Бориса Джонсона оказывалось все большее давление с тем, чтобы внедрить более строгие меры социального дистанцирования.

Отметим, в понедельник в Великобритании общее число инфицированных COVID-19 достигло 6650 человек, умерли от коронавируса 335 граждан.

Фото: ВВС