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Коронавирус: в «зеленой» зоне остается Туркестанская область

19 Августа 2021 08:37
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Коронавирус: в «зеленой» зоне остается Туркестанская область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 августа в «зеленой» зоне остается только Туркестанская область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.


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#Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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