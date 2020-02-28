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    Коронавирус в Южной Корее: число инфицированных перевалило за две тысячи

    28 Февраля 2020, 07:50

    СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ - В пятницу Южная Корея сообщила о 256 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране возросло до 2 022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Власти страны активно борются против распространения смертельного вируса с помощью массового тестирования населения.

    На сегодняшний день в Южной Корее от вируса, впервые появившегося в Китае, умерло 13 человек.

    Более половины вновь подтвержденных случаев связаны с посещением религиозной секты в юго-восточном городе Тэгу.

    Из 256 новых случаев 182 были зарегистрированы в Тэгу, который находится в 300 км к юго-востоку от Сеула, а 49 - в соседней провинции Северный Кёнсан.

    Другие крупные провинции и города также сообщили о нескольких случая инфицирования. Сеул, столица страны, зарегистрировал шесть новых случаев инфицирования вирусом, говорится в заявлении Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

    После того, как в воскресенье уровень оповещения о вирусе поднялся до «красного» - самого высокого уровня, органы здравоохранения сосредоточились на том, чтобы остановить распространение вируса в Тэгу - эпицентре вспышки вируса в Южной Корее - и в провинции Северный Кёнсан.

    Эксперты говорят, что число подтвержденных случаев в ближайшие дни увеличится, поскольку органы здравоохранения начали проверять на вирус более 210 тыс. членов религиозной секты «Церковь Иисуса Синчхонджи».

    Как сообщалось, с первого марта из-за коронавируса Казахстан сократит число авиарейсов в Южную Корею.

    Фото: en.yna.co.kr

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Здравоохранение Корея Общество Пневмония в Китае
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