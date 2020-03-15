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    Коронавирус: в Великобритании планируют закрыть на карантин всех людей старше 70 лет

    15 Марта 2020, 19:22

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Каждый британец старше 70 лет должен будет оставаться дома в течение длительного периода времени, чтобы защититься от коронавируса. Официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Речь идет об «очень долгом промежутке времени», и власти понимают, что просят от людей многого, сказал министр.

    Правительство столкнулось с критикой из-за недостаточно эффективной борьбы с эпидемией, в то время как число погибших от коронавирусной инфекции выросло до 21 в субботу.

    На данный момент все умершие - люди в возрасте старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.

    Согласно плану правительства, британцам старше 70 лет нельзя будет выходить из дома и принимать посетителей, а еду и медикаменты им будут доставлять до двери.

    «(Решение об изоляции пожилых) будет объявлено в ближайшие недели. Я не буду вдаваться в подробности, потому что мы хотим объявить об этом, когда решим - основываясь на научных данных, - что время пришло», - сказал министр в интервью Би-би-си.

    О новых мерах стало известно в момент, когда стратегию правительства по борьбе с эпидемией раскритиковали некоторые ученые. Более 200 ученых в открытом письме призвали министров ввести более жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса.

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    Великобритания Пневмония в Китае
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