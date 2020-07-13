Коронавирус: в США - новый рекорд по числу заболевших

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В США продолжает расти число случаев заражения коронавирусом, в выходные был поставлен новый антирекорд. В Израиле, тем временем, тысячи людей вышли на улицы, требуя выплат от правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире приближается к 13 млн человек, умерли более 565 тысяч.

Трамп в маске и новый антирекорд в США

Президент США Дональд Трамп появился перед камерами в маске - впервые за все время пандемии. Это произошло в субботу, когда в стране был поставлен очередной рекорд по числу выявленных зараженных - 66 тысяч человек.

Трамп в субботу отправился в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и медицинскими работниками, ухаживающими за пациентами с Covid-19

«Я думаю, это здорово - носить маску. Я никогда не был против масок, но я действительно считаю, что всему свое время и место», - сказал он, покидая Белый дом.

СМИ сообщали, что помощники Трампа неоднократно просили президента носить маску на публике. Однако он отказывался делать это на митингах, пресс-конференциях и других публичных мероприятиях.

США лидируют в мире по числу заболевших и умерших - более 3 миллионов и 132,3 тыс. человек соответственно. По мнению эпидемиологов, это связано с тем, что не выработан единый механизм сдерживания эпидемии. Власти отдельных штатов предпринимают усилия на местном уровне, но необходима стратегия федерального масштаба, считают ученые.

Несмотря на рост числа зараженных, во Флориде снова открылся парк развлечений Walt Disney World. Посетители должны будут носить маски и соблюдать другие меры предосторожности. Несколько конкурирующих парков развлечений открылись в Орландо несколько недель назад. В штате зафиксирована почти четверть всех заболевших в США.

Ситуация в России и Британии

В России за минувшие сутки коронавирус выявлен у 6615 человек, 130 пациентов умерли, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Всего в России с начала распространения вируса заболели 727 тыс. человек (4 место в мире), скончались 11335 человек.

В Сеченовском университете в воскресенье объявили о завершении клинических испытаний на добровольцах вакцины против коронавируса. Всего в мире около 200 организаций ведут разработки вакцины, испытываются на людях в настоящее время 18 препаратов.

В Великобритании в субботу открылись бассейны и театры под открытым небом, а также поля для игры в крикет. В стране продолжаются споры об обязательном ношении масок в общественных местах. Пока что власти заявляли, что рассчитывают на здравый смысл граждан и не собираются вводить обязательные меры.

Что происходит в мире

В Индии очередной всплеск числа зараженных - их уже 820 тысяч. В воскресенье стало известно, что коронавирусом заразились одна из известнейших индийских актрис Айшвария Рай, ее муж и дочь.

Индия занимает третье место в мире по числу заболевших после США и Бразилии (1,8 млн) и восьмое по числу умерших.

Ситуация в Латинской Америке в целом продолжает ухудшаться. В первую десятку стран мира с самыми плохими показателями заболеваемости входят четыре латиноамериканских государства - Бразилия, Перу, Чили и Мексика.

В Бразилии в воскресенье отменили матч чемпионата штата Катарина по футболу, после того как положительный анализ на коронавирус был выявлен сразу у 14 игроков одной из команд. Чемпионат возобновили только 8 июля.