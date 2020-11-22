Коронавирус: в России снова рекордное число заболевших, G20 ищет деньги на вакцины

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лидеры стран «большой двадцатки» на виртуальном саммите обсуждают доступность вакцины против коронавируса для бедных стран мира, в России зарегистрирован новый максимальный показатель суточного прироста заболевших. Тем временем во Франции могут открыть магазины к Рождеству, а в США Covid-19 обнаружен у старшего сына президента Дональда Трампа-младшего. Об этом передает МИА «Казтинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 во всех странах мира составило 57,7 млн человек. 1,37 млн пациентов скончались, 37 млн человек за время пандемии выздоровели.

Саммит G20: где взять $4,5 млрд?

Проблема распространения коронавируса стала главной на саммите G20, который должен был состояться в Саудовской Аравии, однако из-за карантинных ограничений проходит в формате видеоконференции.

Открывая саммит лидеров «большой двадцатки» - самых богатых стран мира, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что вакцины от Covid-19 должны быть доступными не только для развитых государств, но и для бедных.

«Хотя у нас есть оптимизм по поводу успехов в разработке вакцин, терапевтики и диагностических инструментов против Covid-19, мы должны постараться создать такие условия, чтобы все государства мира получили равный доступ к этим инструментам и чтобы они были доступными», - заявил Мухаммед бин Салман.

Впрочем, кто и когда направит средства для обеспечения такого доступа, пока неясно. Как передают агентства Франс-пресс и Рейтер, накануне саммита его участников призвали помочь Всемирной организации здравоохранения найти 4,5 млрд долларов, которых сейчас не хватает для распространения вакцин, призванных положить конец пандемии.

Журналисты информагентств ознакомились с текстом письма с такой просьбой, которое подписали премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, президент ЮАР Сирил Рамафоза, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреису, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В настоящий момент наиболее перспективными считаются четыре вакцины, созданные в различных государствах: препарат международного фармацевтического гиганта Pfizer, продукт инновационной компании Moderna, вакцина от концерна AstraZeneca (он ведет разработки совместно со специалистами Оксфордского университета), а также российская вакцина «Спутник V», которую произвел институт имени Гамалеи.

Во время саммита президент России Владимир Путин заявил, что Москва «поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита - сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех».

«Наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», - сказал Путин. Он не уточнил, на каких условиях может быть предоставлен этот препарат.

Новый суточный максимум в России

Тем временем в самой России снова обновился максимальный показатель суточного прироста заболевших: за последние 24 часа число новых диагнозов составило 24 822. Днем ранее выявили 24 318 заражений, это также был максимальный показатель.

Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 2 064 748 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки подтверждено 467 смертей, в пятницу был зарегистрирован 461 погибший, в четверг - 463.

Максимальный показатель по числу новых случаев зафиксирован также в Москве и Петербурге. В столице суточный прирост впервые превысил 7 тысяч (7 168), в Петербурге выявили 2476 больных.

За сутки госпитализированы 1535 пациентов с Covid-19 (накануне - 1 489), на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) в больницах Москвы находятся 419 человек.

В заявлении оперштаба отмечается, что в России также зарегистрировано рекордное число выписанных пациентов за сутки.

Заболел старший сын Трампа

Наиболее пострадавшей от коронавируса страной мира остается США: там заболели уже почти 12 млн человек, 254,4 тыс. пациентов скончались. При этом только в течение пятницы число новых диагнозов в стране составило 192 тыс.

В пятницу стало известно, что Covid-19 обнаружен у старшего сына президента США - 42-летнего Дональда Трампа-младшего. Он получил положительный результат теста в начале этой недели и с тех пор остается на самоизоляции в своем охотничьем доме.

Официальный представитель сына президента сообщил, что у того нет никаких симптомов.

Ранее коронавирусом переболел сам президент Трамп, его жена Мелания, а также их 14-летний сын Барон. Кроме того, заболевание было обнаружено у многих сотрудников Белого дома и нескольких представителей американской военной верхушки.

Кроме того, в пятницу положительный тест на коронавируса получил и Эндрю Джулиани - специальный советник Трампа и сын его личного юриста Руди Джулиани, координирующего усилия штаба республиканцев по пересмотру итогов недавних президентских выборов.

Франция может открыть магазины

Франция - наиболее пострадавшее от коронавируса государство Европы (на втором месте - Россия) - рассматривает возможность смягчения карантинных мер, поскольку распространение инфекции здесь начало замедляться. В частности, в стране могут в ближайшие недели открыть магазины, чтобы жители могли сделать покупки к Рождеству.

Офис президента страны Эммануэля Макрона пообещал, что о решении по этому поводу может быть объявлено во вторник на следующей неделе, когда глава государства будет выступать с очередным телевизионным обращением к нации. «Хотя показатели пока все еще высоки, они говорят, что пик второй волны заболевания уже пройден», - сказано в сообщении.

После нескольких недель постоянного роста число смертей от Covid-19 во Франции стабилизировалось: на этой неделе было зафиксировано 3756 летальных исходов по сравнению с 3817 неделей раньше. Кроме того, как сообщает национальное агентство по здравоохранению, число диагнозов на прошлой неделе упало на 40%, а новых пациентов в больницах стало меньше на 13%.

Локдаун во Франции продолжается с 30 октября, однако карантинные ограничения сейчас не такие жесткие, как были прошлой весной, во время первой волны пандемии. В стране остаются открытыми школы, работает больше магазинов.

Всего в Европе зарегистрировано более 15 млн заболевших Covid-19, число умерших превысило 344 тыс. человек.

Антитела - минимум на полгода

Тем временем специалисты Оксфордского университета заключили, что антитела после Covid-19 защищают переболевших пациентов от инфекции минимум на полгода. Эти выводы были сделаны в результате исследования сотрудников оксфордских больниц, которые перенесли коронавирус.

Во время исследования были изучены данные более 12 тыс. сотрудников больниц, из которых антител к Covid-19 не обнаружили у 11 тысяч.

За 30 недель наблюдений 89 человек, в крови которых не было антител, перенесли коронавирус, при этом у них зафиксировали симптомы заболевания, а еще 76 переболели без симптомов.

При этом из тех, кто обладал антителами, с симптомами не заболел никто, а у трех человек заболевание проходило в бессимптомной форме.

Еще одно исследование, проведенное британскими органами здравоохранения, установило, что иммунитет от Covid-19 может вырабатываться у людей, которые перенесли любой вид коронавируса, а не только тот, что вызвал пандемию.

Его авторы обращали внимание на еще один механизм защиты организма человека от вирусов: Т-клетки (или Т-лимфоциты) - их срок жизни значительно дольше, чем у антител.

В июне было установлено, что в крови около 25% сотрудников системы социальной защиты Великобритании присутствовали Т-клетки, способные бороться с Covid-19. Однако только половина из этих людей переболела новой формой коронавируса.

Это означает, что иммунитет у них мог выработаться «благодаря предыдущему инфицированию коронавирусами, отличающимися от SARS-CoV-2 (название вируса, вызывающего Covid-19)». Такие коронавирусы приводят, например, к обычному гриппу.