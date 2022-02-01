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Коронавирус в РК: два города и 12 областей находятся в «красной» зоне
1 Февраля 2022 09:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская область.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5466 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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