Коронавирус в РК: 16 регионов по-прежнему - в «красной» зоне

Новости
Коронавирус в РК: 16 регионов по-прежнему - в «красной» зоне
27 Июля 2021 08:47
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеБолее 87 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав Пневмония с признаками коронавируса: 24 летальных случая за сутки в Казахстане Еще 2625 казахстанцев выздоровели от коронавируса
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Туркестанская область.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Более 87 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав
- Пневмония с признаками коронавируса: 24 летальных случая за сутки в Казахстане
- Еще 2625 казахстанцев выздоровели от коронавируса
- 6797 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
- Дорогостоящие операции на диафрагме провели 35 карагандинцам за счёт медстрахования
- Число больных COVID-19 в тяжелом состоянии назвали в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047