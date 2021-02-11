РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:01, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Коронавирус в РК: 1007 заболевших за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1007 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 131,

    город Алматы - 95,

    город Шымкент - 20,

    Акмолинская область - 87,

    Актюбинская область - 8,

    Алматинская область - 48,

    Атырауская область - 21,

    Восточно-Казахстанская область - 75,

    Жамбылская область - 18,

    Западно-Казахстанская область - 87,

    Карагандинская область - 66,

    Костанайская область - 78,

    Кызылординская область - 9,

    Мангистауская область - 7,

    Павлодарская область - 180,

    Северо-Казахстанская область - 65,

    Туркестанская область - 12.

    Всего в стране выявлено 199093 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:12
    Сладкая зависимость: почему в Казахстане нет сырья для производства сахара
    Сегодня, 13:04
    Президент Казахстана назначил заместителя Генпрокуратуры
    Сегодня, 13:00
    Более 100 бронзовых зеркал найдены в кургане Сакураи Чаусуяма в Японии
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!