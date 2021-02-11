08:01, 11 Февраль 2021 | GMT +6
Коронавирус в РК: 1007 заболевших за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1007 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 131,
город Алматы - 95,
город Шымкент - 20,
Акмолинская область - 87,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 48,
Атырауская область - 21,
Восточно-Казахстанская область - 75,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 87,
Карагандинская область - 66,
Костанайская область - 78,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 180,
Северо-Казахстанская область - 65,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 199093 заболевших.