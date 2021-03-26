Коронавирус: в Монголии действующий режим повышенной готовности продлен до мая

УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ – КАЗИНФОРМ – Кабинет министров Монголии принял решение продлить действующий режим повышенной готовности продлен еще на один месяц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство МОНЦАМЭ.

25 марта Кабмин провел внеочередное заседание, на котором было принято решение продлить срок режима повышенной готовности еще на один месяц.

Вице-премьер, глава ГЧК С. Амарсайхан представил информацию об актуальной ситуации и оперативных мерах по борьбе с коронавирусом в стране.

На заседании также были обсуждены и одобрены проект бюджета дополнительных расходов в размере 5,9 млрд тугриков на активизацию кампании вакцинации и снижение уровня резко увеличивающегося заболевания коронавирусом среди населения и проект постановления о продлении срока действующего режима повышенной готовности еще на месяц, то есть с 31 марта до 30 апреля включительно.

Согласно результатам очередной 22-ой оценки рисков, проведенной рабочей группой в составе 25 специалистов из профорганов, уровень риска инфекции в стране «очень высокий».

Кроме того, Кабмин внес изменения в постановление Правительства о мерах относительно пунктов пропуска на государственной границе. Таким образом, срок его действия продлен также на один месяц. При этом грузоперевозки через 14 пунктов пропуска будут осуществляться в нормальном режиме до 1 мая, а пассажирское движение будет закрыто. Пассажиры могут пересекать границу только с разрешением ГЧК.

Как сообщает МОНЦАМЭ, на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Монголии достигло 6 332. В настоящее время в стране лечение проходят 1 462 человека с коронавирусной инфекцией.