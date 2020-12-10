Коронавирус в мире: вспышка на круизном лайнере, новый локдаун в Украине и 100 млн прививок Байдена

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В США Байден хочет вакцинировать 100 млн человек за 100 дней, Украина введет локдаун после новогодних праздников, в Израиль прибыла первая партия вакцины Pfizer для национальной программы вакцинации, в Шотландии отменили итоговые школьные экзамены, а в Сингапуре коронавирус пробрался на круизный лайнер, где был моментально обнаружен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Локдаун в Украине в январе

Украинские власти собираются вновь ввести жесткие меры борьбы с коронавирусом в стране после новогодних праздников.

«С 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их «Зимние каникулы ради безопасности... До конца года правительство решило не вводить жесткий карантин, поскольку медицинская система выдерживает то количество больных, которое есть на сегодня», - сказал в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время локдауна кафе и рестораны будут работать только для доставки и заказов «на вынос», будут закрыты спортзалы, кинотеатры, магазины непродовольственных товаров. При этом общественный транспорт продолжит работу, также будут открыты продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы и почта.

США: 100 миллионов вакцин за 100 дней

По последним данным, в мире насчитывается более 68,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,5 млн инфицированных скончались, показывает карта Университета Джонса Хопкинса.

Значительная часть случаев заражения приходится на США, где зарегистрировано более 15 миллионов случаев Covid-19 и уже скончались более 286 тысяч человек.

Избранный президент США Джо Байден представил новую команду по борьбе с коронавирусом и пообещал решительный систематический подход, включающий вакцинацию 100 миллионов человек за первые 100 дней своего президентства. На прошлой неделе Байден говорил, что также попросит американцев носить маски в течение того же периода.

Бедные страны в конце очереди за вакциной

Богатые страны жадно запасаются наиболее многообещающими вакцинами от коронавируса в ущерб развивающемуся миру. Об этом предупреждает People's Vaccine Alliance - мировая коалиция благотворительных организаций и активистов, которые выступают за широкий доступ к коронавирусным вакцинам и медикаментам во всех уголках света путем беспатентного производства.

В нынешней ситуации только один из 10 жителей стран с низким доходом сможет получить вакцину, утверждает организация. Ее анализ показал, что богатые нации, представляющие 14 процентов населения планеты, уже закупили 53% основных вакцин - многие по нескольку доз на каждого своего жителя.

Заболел премьер-министр Молдовы

Премьер-министр Молдовы стал еще одним мировым лидером, заразившимся коронавирусом. 48-летний Ион Кику продолжит работу на самоизоляции, написал в Facebook его помощник.

В числе других глав государств, болевших Covid-19, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Молдове, где проживают около 3,5 млн человек, зарегистрировано 119,204 случая заражений и почти 2,5 тыс. человек скончались.

Первая партия вакцины прибыла в Израиль

Самолет из Брюсселя привез первые несколько тысяч доз вакцины Pfizer в Израиль для массовой вакцинации. После первого пробного рейса в четверг страну должно прибыть несколько сотен тысяч доз.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что хочет привиться первым, чтобы показать пример остальным гражданам. Вакцинация в Израиле должна начаться в ближайшие две недели. Правительство страны не сообщало, распространится ли программа на палестинцев, живущих на Западном берегу реки Иордан и секторе Газа.

Шотландия отменяет итоговые экзамены

Власти Шотландии отменяют в 2021-м году финальные экзамены в старших классах школы. Учителя сами будут оценивать, исходя из достижений учеников за учебный год, какой будет их итоговая оценка.

Речь идет об экзаменах, по результатам которых ученики могут претендовать на места в тех или иных университетах.

Министр образования Джон Свинни объяснил, что решение было принято в интересах учеников - из-за нарушений обычной работы школ и процесса обучения, которые вызвал коронавирус.

В 2020 году итоговые экзамены также отменили по всей Великобритании. Итоговые результаты были подсчитаны по компьютерной модели с учетом среднестатистических показателей школ прошлых лет, что подошло не всем ученикам - для многих из них такие средние оценки оказались сильно заниженными по сравнению с оценкой преподавателя. В результате власти отказались от метода среднестатистического подсчета и присудили ученикам оценки, данные преподавателями.

В Сингапуре придумали специальный круиз, но коронавирус пробрался и туда

Круизный лайнер компании Royal Caribbean вернулся в порт Сингапура, не завершив четырехдневный «круиз в никуда». После трех дней плавания у одного из пассажиров выявили коронавирус.

Сингапур начал осуществлять короткие «круизы в никуда» в ноябре. Предполагалось, что они достаточно безопасны с точки зрения распространения коронавируса. Лайнер выходит из порта, находится несколько дней в море и возвращается в тот же порт, а билеты продают только резидентам Сингапура. Перед посадкой пассажиры проходят тест на коронавирус и должны предъявить отрицательный результат.

«Круизы в никуда» стали попыткой хоть как-то оживить круизную индустрию, практически полностью переставшую функционировать после крупных вспышек коронавируса на борту нескольких лайнеров в начале пандемии коронавируса.

Лайнер Quantum of the Seas отчалил от берегов Сингапура в понедельник, но руководство компании решило развернуть его после того, как 83-летний пассажир сообщил медикам на борту о симптомах диареи. В соответствии с протоколом ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

Остальным пассажирам сообщили о произошедшем в среду утром, а днем заболевшего в белом защитном костюме вывели с борта корабля и увезли на машине скорой помощи.

Пассажиров попросили оставаться в каютах, пока руководство отслеживало контакты инфицированного.

«Мы нашли и изолировали тех гостей и членов экипажа, которые были в близком контакте с этим пассажиром, им всем сделали анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат», - говорится в заявлении руководства компании.

На борту корабля было около 1700 пассажиров и почти 1500 членов экипажа. Это половина обычной заполняемости судна из соображений социального дистанцирования.

Достаточно ли мер безопасности?

Все пассажиры и члены экипажа смогут сойти с корабля в ближайшее время, после того как руководство убедится, что процедуру отслеживания контактов осуществили достаточно тщательно.

«Мы понимаем, что вы не так планировали провести этот круиз, и еще раз хочу сказать, что мне очень жаль», - передает агентство Рейтер сообщение капитана корабля для застрявших пассажиров.

В 2020-м году индустрия круизов пришла в упадок после того, как в начале пандемии на нескольких лайнерах заразились сотни пассажиров, и этот вид отдыха был помещен в категорию особого риска. Первый известный всплеск в конце января случился на судне Diamond Princess, остававшегося на карантине у берегов Японии месяц. Тогда заболели около 700 пассажиров.

Для жителей Сингапура «круизы в никуда» стали первой возможностью покинуть город-остров за долгие месяцы, пишет корреспондент Би-би-си Андреас Иллмер.

«Как только эта схема была запущена, все первые поездки раскупили молниеносно. Пассажиры, вернувшиеся из них, были полны энтузиазма и расхваливали как сам опыт, так и меры безопасности. Случай коронавируса на борту может снова заставить потенциальных клиентов засомневаться и еще раз поставить под вопрос будущее индустрии», - добавляет сингапурский корреспондент Би-би-си.

Однако представители компании Royal Caribbean считают, что успешно справились с ситуацией на Quantum of the Seas в соответствии со своими протоколами безопасности, и следующий «круиз в никуда», назначенный на четверг, стартует по плану.