Коронавирус в мире: ВОЗ советует встречать 2021 год в масках, Европа закрывается к Рождеству

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В зависимости от уровня заражения и тяжести ситуации каждая из европейских стран по-своему реагирует на пандемию коронавируса. Но большинство из них возвращает ранее отмененные ограничения и даже ужесточает их, при этом разрешая некоторые послабления в период Рождества и Нового года, а Всемирная организация здравоохранения призывает всех жителей Европы даже в семейном кругу на праздновании Рождества не пренебрегать масками. В США тем временем ждут одобрения новой вакцины, которая обещает защиту от коронавируса на 94%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Германия: жесткий локдаун и пик смертности

Германия объявила жесткий локдаун в попытке справиться с резким ростом заболеваемости.

Эти меры продлятся до 10 января, но в Рождество в гости можно будет позвать до 4 близких родственников.

В среду в Германии зарегистрирован пик смертности от коронавируса - 952 случая, хотя власти говорят, что эта цифра может включать данные сразу за несколько дней. Число новых зараженных составило 27 728, что тоже является очень высоким показателем.

По новым правилам, открытыми останутся только магазины, продающие товары первой необходимости, такие как продукты питания, а также банки. Рестораны, бары и увеселительные заведения остаются закрытыми с ноября, а в ряде регионов введены дополнительные локдауны.

Парикмахерские и ларьки, где можно было купить традиционное горячее вино и иные спиртные напитки, закрыты. Компании рекомендуют своим сотрудникам по возможности работать из дома.

Хотя число заражений среди молодежи сокращается, в среде пожилых людей, которые как правило тяжелее переносят коронавирус, заболевших все больше. При этом свободных мест в отделениях реанимации остается все меньше.

Объявляя о новых мерах, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что начавшийся в ноябре «мягкий локдаун» не позволил взять ситуацию под контроль.

Последние цифры особенно настораживают, учитывая, как эффективно (по сравнению с другими европейскими странами) Германия справлялась с ситуацией в начале пандемии.

Правительство Меркель продолжает оказывать давление на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), требуя ускорить процесс одобрения разработанной в Германии же вакцины Pfizer/BioNTech, которая уже разрешена к применению в Великобритании и США.

Франция: комендантский час вместо локдауна

Франция заменила второй национальный локдаун комендантским часом с 20:00 до 06:00. В это время людям запрещено покидать дома без официального разрешения. Зато в дневное время им теперь не нужно получать разрешение на выход.

В канун Рождества будет сделано исключение, но в Новый год комендантский час остается в силе. Бары и рестораны будут закрыты по крайней мере до 20 января.

Великобритания: Лондон в высшей категории риска

Со среды Лондон и его окрестности попали в высшую категорию риска с самыми жесткими правилами локдауна.

Пабы и рестораны остаются закрытыми, но можно покупать еду на вынос.

Все развлекательные и увеселительные заведения под крышей будут закрыты, однако супермаркеты продолжат работу.

Ирландия: облегчены правила для поездок

С 18 декабря отменяются ограничения на поездки между историческими графствами, чтобы люди могли провести Рождество в кругу своих близких.

Встречаться в помещении теперь разрешено представителям до трех домовладений.

В начале декабря также возобновили работу рестораны, кафе, пабы и гостиницы, закрытые на 6 недель. Открылись также магазины, парикмахерские, музеи и библиотеки, и вновь разрешены богослужения.

Бельгия: правило гостя

В гости к бельгийцам может приходить один человек (и только он один), так называемый «близкий контакт». Если вы живете один, к вам может приходить кто-то еще (но тоже только один, и никогда вместе с «близким контактом»).

24 и 25 декабря это правило можно будет нарушить, и к одинокому человеку могут прийти одновременно «близкий контакт» и еще один человек. Для встреч вне дома остается в силе правило четырех.

В канун Нового года запрещено устраивать фейерверки, однако комендантский час будет сокращен с полуночи до 5 утра.

Португалия: комендантский час сократят на Рождество

В Португалии до 23 декабря сохраняется чрезвычайное положение, однако 18 декабря его условия будут пересмотрены.

Более 80% населения (проживающих в районах с повышенным риском) обязаны работать из дома, для них сохраняется в силе комендантский час с 23:00 до 05:00, но это правило будет немного ослаблено в Рождество. В период с 23 по 26 декабря будут разрешены поездки между регионами.

В канун Рождества и на само Рождество комендантский час будет действовать с 02:00 to 05:00, а ресторанам разрешено работать до часу ночи.

Чехия: новый локдаун

С 18 декабря вновь закрываются гостиницы и крытые спортивные сооружения, открывшиеся было в начале зимы.

Магазины останутся открытыми, однако ни дома, ни на улице нельзя собираться группами более 6 человек (ранее дома могли собираться до 10 человек, а на улице - до 50).

По всей стране с 23.00 до 05.00 вводится комендантский час, а школьников раньше отпустят на рождественские каникулы.

Дания: введены частичные локдауны, запрещено собираться более чем по 10 человек

С 9 декабря в ряде крупных городов страны и десятках других мест действуют частичные локдауны, до 3 января запрещена продажа алкоголя после 10 вечера.

В закрытых помещениях могут одновременно встречаться не более 10 человек, и это правило распространяется на рождественский период. Власти настоятельно требуют соблюдать социальное дистанцирование.

До 3 января продолжают действовать и иные ограничения, такие как прекращение работы баров, ресторанов и ночных клубов в Копенгагене и окрестностях в 10 вечера.

Греция: выходить из дома можно только получив текстовое разрешение

Локдаун в Греции продлится до 7 января, и чтобы покинуть дом, необходимо оповестить власти о причине выхода и получить текстовое разрешение.

Комендантский час распространяется на всю страну и действует с 22:00 до 05:00, магазины, детские сады и школы остаются закрытыми.

Почти все эти меры, в том числе и комендантский час, будут действовать и в Рождество.

При этом до Рождества разрешена работа книжных магазинов и парикмахерских.

С 18 декабря обязательный карантин для всех прибывающих в Грецию сокращается с 10 до 3 дней, но они все равно обязаны будут предоставлять справки об отрицательном тесте на коронавирус.

ВОЗ: Рождество - только в масках!

Всемирная организация здравоохранения призывает всех жителей Европы даже в семейном кругу на праздновании Рождества не пренебрегать масками.

Как говорится в заявлении ВОЗ, по мнению которой Европе грозит новая волна заражений в начале 2021 года, встречи друзей и родственников под Рождество и на Новый год несут с собою значительный риск заражения коронавирусом.

Поэтому медики призывают население не забывать о средствах индивидуальной защиты и мерах предосторожности.

ВОЗ советует по возможности собираться на улице, а если все же без застолья не обойтись, то лучше делать это в масках и с соблюдением дистанции.

«Вы можете чувствовать себя неловко, если носите маску и держитесь подальше от друзей и родственников, зато это может обеспечить безопасность и сохранить здоровье близких вам людей, - говорится в заявлении ВОЗ. - Люди из группы риска или пожилые друзья и родственники могут не найти в себе сил попросить вас соблюдать дистанцию, но постарайтесь войти в их положение и сделайте это сами, без напоминаний».

Представители ВОЗ также просят людей по возможности не пользоваться переполненным общественным транспортом и призывают страны, где открыты горнолыжные курорты, принять меры, чтобы не создавать скопления людей.

В ожидании новой вакцины

В США в ближайшее время может быть одобрена к применению уже вторая вакцина от коронавируса. Эксперты признали препарат от компании Moderna безопасным и эффективным на 94%.

Днем ранее в США, где, по данным Университета Джонса Хопкинса, от коронавируса скончалось уже более 300 тыс. человек, начали применять прививку Pfizer-BioNTech.

В случае одобрения новой вакцины Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), ее поставки могут начаться уже через сутки.

Преимущество новой вакцины заключается в том, что ее можно перевозить в обычных рефрижераторах при температуре -20C, в то время как транспортировка Pfizer требует -75C, что вызывает определенные трудности.

При этом, как и в случае с прививкой Pfizer, вакцина Moderna требует повторного укола через 28 дней. В случае одобрения последняя будет производиться на предприятии компании в Кембридже, штат Массачусетс.

Препарат Pfizer выпускается сразу в нескольких странах, включая Германию и Бельгию.

Доступность новой вакцины вкупе с прививкой от Pfizer позволит в ближайшие месяцы провести иммунизацию миллионов людей. США уже договорились приобрести у компании 200 млн доз, Канада заказала 56 млн, а Великобритания - 7 млн. Приобрести вакцину намерены также в Евросоюзе, Японии, Южной Корее и Швейцарии.



