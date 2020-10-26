Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Коронавирус в мире: восьмая страна с миллионом заболевших и закрытие ресторанов в Испании

    26 Октября 2020, 06:31

    НУР-СУЛТАН. ТАСС - КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день всего зафиксировано более 8,5 млн случаев заражения коронавирусом по всему миру (данные Университета Джонса Хопкинса), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Колумбия стала восьмой страной в мире и третьей в Южной Америке, где выявлено более 1 млн инфицированных коронавирусом.

    Власти Испании вводят особый режим из-за пандемии, который хотят продлить до мая. Новые ограничительные меры предусматривают комендантский час с 23:00 до 6:00.

    В Италии на месяц закрывают театры, кино и спортзалы. Рестораны и бары будут работать до шести вечера.

    Остановки экономики в Сербии не будет, несмотря на резкий рост числа инфицированных коронавирусом в последние дни, заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич.

    В России всего зафиксирован 1 513 877 случаев заражения, из них новых — 16 710. За сутки умерли 229 человек, за весь период — 26 050. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе вновь обновило максимум (114 543), но темпы роста показателя оказались ниже, чем в начале и середине октября.

    Власти Греции продлили до 8 ноября разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

    Напомним, по числу заболевших тройку стран-лидеров составляют: США, Индия и Бразилия. Четвертое место у России, а на пятое место, долгое время занимаемое Испанией, вышла Франция.

    Фото:elements.envato.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Россия Греция Испания Италия
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге