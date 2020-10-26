Коронавирус в мире: восьмая страна с миллионом заболевших и закрытие ресторанов в Испании

НУР-СУЛТАН. ТАСС - КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день всего зафиксировано более 8,5 млн случаев заражения коронавирусом по всему миру (данные Университета Джонса Хопкинса), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Колумбия стала восьмой страной в мире и третьей в Южной Америке, где выявлено более 1 млн инфицированных коронавирусом.

Власти Испании вводят особый режим из-за пандемии, который хотят продлить до мая. Новые ограничительные меры предусматривают комендантский час с 23:00 до 6:00.

В Италии на месяц закрывают театры, кино и спортзалы. Рестораны и бары будут работать до шести вечера.

Остановки экономики в Сербии не будет, несмотря на резкий рост числа инфицированных коронавирусом в последние дни, заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич.

В России всего зафиксирован 1 513 877 случаев заражения, из них новых — 16 710. За сутки умерли 229 человек, за весь период — 26 050. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе вновь обновило максимум (114 543), но темпы роста показателя оказались ниже, чем в начале и середине октября.

Власти Греции продлили до 8 ноября разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Напомним, по числу заболевших тройку стран-лидеров составляют: США, Индия и Бразилия. Четвертое место у России, а на пятое место, долгое время занимаемое Испанией, вышла Франция.

Фото:elements.envato.com