Коронавирус в мире: в Великобритании хотят прививать подростков, паломники вернулись в Израиль больными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Великобритании может начаться вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет - пока что одной дозой вакцины. По данным американской прессы, некоторые паломники-хасиды возвращаются в Израиль из Украины с поддельными тестами на ковид. В Сингапуре удвоилось число больных коронавирусом в тяжелой форме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Великобритания: прививки для подростков

Медицинские власти Великобритании заявили, что все здоровые подростки в возрасте от 12 до 15 лет на территории страны могут получить одну дозу вакцины против Covid-19. По мнению главного санитарного врача Криса Уитти, это поможет не допустить перебоев в посещении школ, о чем британцы традиционно сильно пекутся.

Ранее правительственный комитет по вакцинам заявил, что прививать подростков только ради того, чтобы они не заразились, неэффективно, поскольку риск серьезного заболевания у детей невысок.

Однако санитарные врачи приняли во внимание предстоящее осложнение эпидемиологической ситуации зимой. Они утверждают, что закрытие школ маловероятно, но, скорее всего, ученикам с положительным результатом теста на ковид придется изолироваться на 10 дней, что приведет к срыву очного обучения.

Теперь рекомендации врачей предстоит утвердить правительству. Если оно согласится, детям будет предложена прививка производства Pfizer.

Вероятнее всего, вакцинация будет проходить в школах, при этом родители должны будут дать на нее согласие. Впрочем, в случае если дети и их родители имеют разное мнение относительно вакцинации, последнее слово по этому вопросу будет принадлежать именно подросткам.

Пока невозможно количественно оценить, в какой степени вакцинация поможет снизить распространение вируса - вакцины менее эффективны в профилактике заражения вариантом «Дельта» по сравнению с предыдущими вариантами. Однако, по мнению врачей, вакцинация подростков даст «достаточное дополнительное преимущество» и поможет не закрывать школы на карантин.

Израиль: инфицированные паломники

Израиль подозревает паломников-хасидов, которые вернулись из Украины, в подделке результатов тестов на коронавирус, пишет газета The New York Times. На прошлой неделе Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что десятки паломников прибыли в страну инфицированными, хотя они имели отрицательные результаты тестов.

Впоследствии офис премьер-министра Нафтали Беннета заявил, что за «умышленное распространение болезни» против правонарушителей будут приниматься строгие меры.

Как сообщает американское издание, коронавирус подтвердили у менее полутора тысяч человек из 17 тыс. паломников, вернувшихся в Израиль из Умани в четверг и пятницу. В воскресенье, 12 сентября, чиновники сообщили, что израильская полиция вызвала на допрос по меньшей мере 154 израильтянина, подозреваемых в использовании фальшивых документов.

Их могут обвинить в мошенничестве, подделке документов и распространении болезни при отягчающих обстоятельствах, сообщило Министерство общественной безопасности. За эти преступления нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Недавно количество случаев коронавируса в Израиле достигло максимума за все время пандемии, но за последние десять дней существенно снизилось - как считают чиновники, из-за введения бустерных доз для примерно трети населения. Однако число смертей все равно составляет 42% от рекордного показателя в конце января.

Новая Зеландия: Окленд в карантине

Правительство Новой Зеландии продлило строгую изоляцию в крупнейшем городе страны, потребовав от 1,7 млн жителей Окленда остаться дома как минимум еще на неделю, чтобы подавить небольшие вспышки варианта «Дельта».

В понедельник органы здравоохранения зарегистрировали 33 новых случая заражения «дельтой», все в Окленде. В выходные это число составило 23 и 20 случаев.

Сингапур: число пациентов с ковидом удвоилось

Хотя Сингапур является одним из мировых лидеров по вакцинации населения (здесь полностью привиты уже 81% населения), в этой стране неожиданно выросла заболеваемость и удвоилось число тяжелобольных пациентов с ковидом. Из-за этого властям страны придется приостановить намеченные на сентябрь планы по возвращению к нормальной жизни.

Специальные роботы наряду с полицией патрулируют улицы Сингапура, следя за соблюдением анти-ковидных мер.

Число ежедневных случаев заражения в этом месяце вернулось к пиковым показателям начала года. За выходные в стране зарегистрировано более 1 тыс. новых случаев, что в десять раз больше, чем месяц назад.

Однако, как отмечает агентство Рейтер, многих экспертов не слишком беспокоит рост заболеваемости, главным образом из-за сравнительно малого числа серьезных случаев и высокого процента вакцинированных в Сингапуре.

Вьетнам: новые ограничения в Хошимине

В понедельник государственные СМИ Вьетнама сообщили, что ограничения в эпицентре вспышки коронавируса, Хошимине, будут расширены. В то же время Ханой и несколько провинций страны добиваются ослабления ограничений, а авиационные власти предложили возобновить внутренние рейсы.

Власти Хошимина заявили, что продление ограничений до конца сентября необходимо для изоляции очагов распространения вируса, ускорения вакцинации и предотвращения переполнения больниц в городе с населением 9 млн человек.

Хотя в последнее время в стране ежедневно прививают около миллиона человек, число вакцинированных во Вьетнаме составляет 5,2% от 98-миллионного населения. Это один из самых низких показателей в регионе.

Индия: расслабляться рано

Правительство Индии обеспокоено тем, что снижение заражаемости коронавирусом и связанных с ним смертей может привести к отказу многих жителей страны делать вторую прививку. Такое отношение к эпидемии рискует подорвать наметившиеся успехи в борьбе с Covid-19.

В Индии сделано уже более 744 млн прививок, причем 60% из 944 млн взрослых жителей страны получили первую дозу вакцины, а 19% уже полностью вакцинированы двумя дозами.

Согласно данным сайта Our World in Data, на которые ссылается агентство Рейтер, в стране больше всего частично вакцинированных людей в мире, главным образом из-за назначенного правительством продолжительного интервала между дозами - от 12 до 16 недель.