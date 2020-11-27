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    Коронавирус в мире: в Лондоне вновь открывают пабы, Германия продлила локдаун

    27 Ноября 2020, 01:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - После введения в Англии трехбалльной системы карантинных ограничений Лондон окажется во второй категории, в Европе начало горнолыжного сезона могут отложить, Германия продлила локдаун, а Грузия усиливает карантинные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

    По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 60,5 млн, умерло более 1,4 млн человек.

    В Лондоне вновь откроются пабы

    В Англии после завершения локдауна 2 декабря вновь начнет действовать трехбалльная система карантинных ограничений.

    Каждый регион будет оцениваться по эпидемиологической ситуации - динамике новых случаев заражения, смертности и наполненности больниц. Аналогичная система действовала в Англии осенью, но, как заявил ранее британский премьер Борис Джонсон, зимний вариант будет строже.

    Критериям самого слабого уровня ограничений - первого - соответствуют лишь несколько английских регионов. Большая часть страны, включая Лондон, окажется во второй категории карантинных ограничений, которая подразумевает открытие пабов и ресторанов. Об окончательном решении по каждому району Джонсон расскажет позднее.

    Категории среди прочего определяют, в каком количестве и где могут встречаться люди. Например, в районах первой категории группы до шести человек могут собираться на улицах и в помещениях, а вторая категория ограничений разрешает собираться группам до шести человек лишь на улице.

    Власти намерены регулярно пересматривать категории регионов, и менять их в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

    Решение будет приниматься в зависимости от различных факторов, в частности количества выявленных случаев заражения среди разных возрастных групп, особенно среди людей старше 60 лет.

    На это будут влиять:

    - Динамика роста или уменьшения новых случаев;

    - Нагрузка на здравоохранение с учетом уже сложившейся ситуации и прогнозируемой;

    - Особенности распространения коронавируса на местах с учетом их изолированности;

    - Районам страны может присваиваться более высокая категория, если ситуация не будет улучшаться.

    Между тем в Англии кривая количества новых случаев заражения начинает выравниваться, сообщило Национальное бюро статистики, и отметило, что ситуация в регионах страны сложилась разная.

    В Уэльсе и Северной Ирландии количество новых случаев идет на убыль, в отличие от Шотландии, где кривая идет вверх.

    Горнолыжный сезон в Европе может начаться позже

    Некоторые европейские страны готовы закрыть свои горнолыжные курорты до следующего года, чтобы не усугублять ситуацию с распространением коронавируса. Германия обратилась к другим странам ЕС с предложением действовать скоординировано.

    По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в ближайшее время может быть принято общеевропейское решение по этому вопросу. Инициативу поддержали Италия и Франция, в то время как у Австрии появились сомнения.

    В начале пандемии одними из первых очагов распространения коронавируса в Европе стали горнолыжные курорты.

    Италия, как и Германия, считает, что необходим общий подход к вопросу закрытия горнолыжных курортов, а премьер-министр Италии поддержал предложение о переносе открытия сезона.

    «Если Италия решит закрыть все свои горнолыжные подъемники без поддержки Франции, Австрии и других стран, то будет велик риск того, что итальянцы будут кататься на лыжах в других странах и привозить вирус домой», - заявил он в телеинтервью.

    Германия продлила локдаун

    Власти Германии накануне приняли решение о продлении локдауна до 20 декабря, однако некоторые ограничения могут быть продлены и далее.

    В частности, число покупателей в торговых центрах и магазинах будет ограничено, а маски будут обязательны во всех общественных местах, в том числе в закрытых помещениях, магазинах и на парковках.

    С 23 декабря по 1 января во время праздничных торжеств будет разрешено собираться компаниями по 10 человек.

    Выступая в Бундестаге, Меркель заявила, что строгие ограничения необходимо оставить в силе, чтобы на 100 тыс. человек приходилось не более 50 новых случаев заражения в неделю.

    Но, по ее словам, в 62 населенных пунктах страны, включая Берлин, этот показатель превышает 200. «К сожалению, мы не можем пообещать улучшения ситуации к Рождеству и Новому году», - сказала она.

    Грузия ужесточает карантинные меры

    Из-за роста новых случаев заражения Грузия с 28 ноября до 1 февраля решила ужесточить карантинные меры и расширить точечные ограничения.

    С субботы в стране вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00. Исключение решили сделать для новогодней и рождественской ночей. Передвигаться между городами можно будет лишь на легковых автомобилях. Рестораны и кафе смогут продавать еду только навынос и для доставки курьерами.

    Также будет ограничена работа спортзалов и бассейнов. Конференции, тренинги, культурные и развлекательные мероприятия можно будет проводить лишь в онлайн-режиме. В городах перестанет работать общественный транспорт. Закроются все магазины, за исключением торгующих продуктами и товарами первой необходимости. с 3 по 15 января в стране будут выходные.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Германия Великобритания
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