Коронавирус в мире: в Лондоне вновь открывают пабы, Германия продлила локдаун

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - После введения в Англии трехбалльной системы карантинных ограничений Лондон окажется во второй категории, в Европе начало горнолыжного сезона могут отложить, Германия продлила локдаун, а Грузия усиливает карантинные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 60,5 млн, умерло более 1,4 млн человек.

В Лондоне вновь откроются пабы

В Англии после завершения локдауна 2 декабря вновь начнет действовать трехбалльная система карантинных ограничений.

Каждый регион будет оцениваться по эпидемиологической ситуации - динамике новых случаев заражения, смертности и наполненности больниц. Аналогичная система действовала в Англии осенью, но, как заявил ранее британский премьер Борис Джонсон, зимний вариант будет строже.

Критериям самого слабого уровня ограничений - первого - соответствуют лишь несколько английских регионов. Большая часть страны, включая Лондон, окажется во второй категории карантинных ограничений, которая подразумевает открытие пабов и ресторанов. Об окончательном решении по каждому району Джонсон расскажет позднее.

Категории среди прочего определяют, в каком количестве и где могут встречаться люди. Например, в районах первой категории группы до шести человек могут собираться на улицах и в помещениях, а вторая категория ограничений разрешает собираться группам до шести человек лишь на улице.

Власти намерены регулярно пересматривать категории регионов, и менять их в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Решение будет приниматься в зависимости от различных факторов, в частности количества выявленных случаев заражения среди разных возрастных групп, особенно среди людей старше 60 лет.

На это будут влиять:

- Динамика роста или уменьшения новых случаев;

- Нагрузка на здравоохранение с учетом уже сложившейся ситуации и прогнозируемой;

- Особенности распространения коронавируса на местах с учетом их изолированности;

- Районам страны может присваиваться более высокая категория, если ситуация не будет улучшаться.

Между тем в Англии кривая количества новых случаев заражения начинает выравниваться, сообщило Национальное бюро статистики, и отметило, что ситуация в регионах страны сложилась разная.

В Уэльсе и Северной Ирландии количество новых случаев идет на убыль, в отличие от Шотландии, где кривая идет вверх.

Горнолыжный сезон в Европе может начаться позже

Некоторые европейские страны готовы закрыть свои горнолыжные курорты до следующего года, чтобы не усугублять ситуацию с распространением коронавируса. Германия обратилась к другим странам ЕС с предложением действовать скоординировано.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в ближайшее время может быть принято общеевропейское решение по этому вопросу. Инициативу поддержали Италия и Франция, в то время как у Австрии появились сомнения.

В начале пандемии одними из первых очагов распространения коронавируса в Европе стали горнолыжные курорты.

Италия, как и Германия, считает, что необходим общий подход к вопросу закрытия горнолыжных курортов, а премьер-министр Италии поддержал предложение о переносе открытия сезона.

«Если Италия решит закрыть все свои горнолыжные подъемники без поддержки Франции, Австрии и других стран, то будет велик риск того, что итальянцы будут кататься на лыжах в других странах и привозить вирус домой», - заявил он в телеинтервью.

Германия продлила локдаун

Власти Германии накануне приняли решение о продлении локдауна до 20 декабря, однако некоторые ограничения могут быть продлены и далее.

В частности, число покупателей в торговых центрах и магазинах будет ограничено, а маски будут обязательны во всех общественных местах, в том числе в закрытых помещениях, магазинах и на парковках.

С 23 декабря по 1 января во время праздничных торжеств будет разрешено собираться компаниями по 10 человек.

Выступая в Бундестаге, Меркель заявила, что строгие ограничения необходимо оставить в силе, чтобы на 100 тыс. человек приходилось не более 50 новых случаев заражения в неделю.

Но, по ее словам, в 62 населенных пунктах страны, включая Берлин, этот показатель превышает 200. «К сожалению, мы не можем пообещать улучшения ситуации к Рождеству и Новому году», - сказала она.

Грузия ужесточает карантинные меры

Из-за роста новых случаев заражения Грузия с 28 ноября до 1 февраля решила ужесточить карантинные меры и расширить точечные ограничения.

С субботы в стране вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00. Исключение решили сделать для новогодней и рождественской ночей. Передвигаться между городами можно будет лишь на легковых автомобилях. Рестораны и кафе смогут продавать еду только навынос и для доставки курьерами.

Также будет ограничена работа спортзалов и бассейнов. Конференции, тренинги, культурные и развлекательные мероприятия можно будет проводить лишь в онлайн-режиме. В городах перестанет работать общественный транспорт. Закроются все магазины, за исключением торгующих продуктами и товарами первой необходимости. с 3 по 15 января в стране будут выходные.