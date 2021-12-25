Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Коронавирус в мире: Рождество с ограничениями и массовая отмена авиарейсов

    25 Декабря 2021, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европейские медицинские эксперты затаили дыхание - ближайшие недели станут для континента решающими. Вариант «омикрон» распространится на группы риска, и станет понятно, породит ли он волну госпитализаций. Тем временем в США, Австралии и других странах из-за «омикрона» отменены тысячи авиарейсов по всему миру. В Вифлееме тем временем готовятся отметить Рождество с ограничениями. Об этом говорится в обзоре Русской службы Би-би-си, передает МИА «Казинформ».

    Вариант «омикрон» распространяется по планете, вынуждая национальные правительства вводить все новые ограничения. Многие страны Европы отмечают взрывной рост заражаемости, Нидерланды на этой неделе ввели жесткий локдаун с закрытием всех «необязательных» заведений, Италия и Испания в пятницу обязали жителей носить маски даже на улице.

    Другие европейские страны готовятся ввести жесткие меры между Рождеством и Новым годом. В Германии с 28 декабря запретят собираться группами больше 10 человек, а футбольные матчи будут проводиться за закрытыми дверями. В Португалии локдаун начнется с 26 декабря, как и обязательная работа из дома.

    Все это объясняется очень быстрым распространением варианта «омикрон». По мнению некоторых наблюдателей, даже страны Европы, где вакцинировано больше 80% населения, оказались к нему не готовы.

    В Вифлееме на Западном берегу реки Иордан, где согласно Библии родился Иисус Христос, Рождество отметят с антивирусными мерами. Тысячи собравшихся в городе паломников на церемонию не пустят.

    Решающие недели

    Британия и вся Европа в следующие несколько недель узнает, так ли страшен более заразный, но, по некоторым сообщениям, менее смертоносный вариант «омикрон».

    Как указывает корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения Джеймс Галлахер, сейчас эпидемиологическая ситуация в мире сильно отличается от прошлой зимы. Большая часть населения Британии и Европы вакцинирована, а меры, которые сегодня вводят по всему миру, значительно легче прошлогодних полных локдаунов.

    Вариант «омикрон» реже предыдущих сопровождается тяжелыми симптомами. Последние исследования гласят, что риск оказаться в больнице с «омикроном» на 30%-70% ниже, чем с «дельтой».

    Однако это касается не всех - у большинства людей при заражении появятся симптомы, сравнимые с обычной простудой. Однако остается меньшинство, в том числе группы риска, и в абсолютных числах их может оказаться вполне достаточно, чтобы перегрузить систему здравоохранения.

    «Если с «омикроном» в больницы попадает в два раза меньше людей, но он заражает в два раза больше людей, то в результате мы все равно снова оказываемся в начале пути», - говорит Галлахер.

    Пока в Британии «Омикрон» коснулся в основном людей младше 40 лет. Именно эта категория составляет большую часть госпитализированных британцев.

    «Мы пока не знаем, что произойдет, когда «омикрон» доберется до пожилых поколений и других групп риска. Узнаем мы это после рождественских вечеринок», - считает Галлахер.

    Отмены рейсов по всему миру

    Накануне Рождества авиакомпании в США и Австралии отменили сотни рейсов, на которые купили билеты миллионы пассажиров. Это следует из данных сайта FlightAware.

    Американская компания United Airlines объяснила отмены рейсов тем, что у большой части ее персонала был обнаружен коронавирус. В Австралии были отменены около 100 рейсов между Сиднеем и Мельбурном. Отмена коснулась тысяч пассажиров.

    В пятницу число заразившихся вариантом «омикрон» в США превысило пиковое значение прошлой волны пандемии. Эксперты в США также опасаются слишком высокой нагрузки на систему здравоохранения.

    «Если у нас миллионы больных, и они сосредоточены в одном месте, то для того чтобы перегрузить больницы, достаточно лишь небольшого процента «тяжелых», - сказала в беседе с газетой New York Times профессор Мичиганского университета Хэлли Прескотт.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение США Великобритания Коронавирус в РК Коронавирус в мире Европа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай