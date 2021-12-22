Коронавирус в мире: распространение омикрон-штамма и новые ограничения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 276 млн случаев заболевания COVID-19 почти в 200 странах мира. За сутки регистрируется более 500 тыс. новых случаев. Рост случаев связывают с распространением нового омикрон-штамма COVID-19. О санитарно-эпидемиологической ситуации по КВИ в мире и в Казахстане читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

В мире зарегистрировано 276 200 632 случаев заболевания COVID-19. За сутки регистрируется более 500 тыс. новых случаев, 5,3 млн человек, к сожалению, скончались.

Наибольшее количество подтвержденных случаев по-прежнему зарегистрировано в США, Индии и Бразилии, за которыми следуют Великобритания, Россия и Турция.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 2 недели из 54 стран в 15 странах отмечается рост заболеваемости.

«Наибольший прирост заболеваемости отмечается в Дании, где заболеваемость выросла более чем на 70%, в Италии и Швеции - на 50%, во Франции и Великобритании - на 40%, в Норвегии и Португалии - более 30%», - сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев сегодня на заседании Правительства.

Таким образом, самое большое количество ежедневных случаев заболевания на данный момент регистрируется в Европе, а в последнее время наблюдается рост числа случаев и в Северной Америке.

Европа

По данным ВОЗ, Европа снова находится «в эпицентре» пандемии коронавируса и, согласно их прогнозу, к февралю в Европе может погибнуть еще полмиллиона человек.

При этом, ВОЗ делала это предупреждение перед появлением нового варианта «омикрон», который, наряду с увеличением числа инфекций дельта-штамма, побудил несколько европейских стран увеличить масштабы своих кампаний по вакцинации и ревакцинации.

Новый вариант вируса также привел к ужесточению ограничений на поездки в Великобританию и ЕС.

Отметим, по данным ВОЗ, омикрон-штамм в настоящее время обнаружен как минимум в 89 странах и распространяется значительно быстрее, чем дельта-штамм.

Немецкие ученные дают неутешительные прогнозы по распространению мутировавшего штамма коронавируса. Иммунолог Кристоф Нойман-Хефелин из университетской клиники Фрейбурга говорит, что омикрон-штамм настолько заразен, что возможно инфицирование им сотен тысяч человек в день. По его оценкам, уже в середине января, судя по ситуации в Великобритании, этот штамм может стать доминирующим и в ФРГ. В связи с этим, эксперты рекомендуют значительно уменьшить мобильность населения и социальные контакты. А также напоминают, что необходимо делать прививки, чтобы спастись от серьезных последствий инфекции.

Тем временем в ВОЗ, говоря о быстроте распространения этого варианта вируса, отмечают, что новый штамм менее опасен в плане летальности по сравнению с прошлыми мутациями.

Напомним, накануне стало известно об отмене Форума в Давосе в Швейцарии. Изначально мероприятие было запланировано на конец января, однако его перенесли на начало лета из-за стремительного распространения омикрон-штамма.

Северная Америка

В США зарегистрировано более 50 млн случаев заболевания и около 800 тысяч смертей – это самые высокие показатели в мире. Случаи омикрон-штамма также начали расти в США.

«Приближающийся всплеск омикрон не за горами», - отметил доктор Энтони Фаучи, главный советник страны по инфекционным заболеваниям.

При этом, уровень смертности в Канаде намного ниже, чем в соседней стране, но в последнее время наблюдается рост числа ежедневных случаев заболевания.

Национальная лига канадского хоккея из-за вспышки коронавируса среди спортсменов, приостанавливает сезонные игры до 26 декабря, сообщается на сайте НХЛ. Кроме того, стоит под вопросом и присутствие канадцев на Олимпиаде в Пекине. По некоторым данным, вероятность участия игроков лиги в Играх крайне мала из-за вспышки коронавируса в клубах. На карантине в настоящий момент находятся более 100 хоккеистов.

Отметим, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, штамм «омикрон» стремительно доминирует в США. Его выявили в 73 % новых случаев заражения COVID-19 за прошедшую неделю.

При этом по сравнению с прошлой неделей, доля нового штамма в стране выросла почти в шесть раз, а в некоторых регионах на данный вариант вируса приходится до 90 % новых случаев.

В ответ на вариант омикрон США теперь требуют, чтобы люди, прибывающие в страну, давали отрицательный результат на COVID-19 за день до вылета, и запретили полеты из стран на юге Африки.

Напомним, в ноябре США сняли ограничения для вакцинированных путешественников из Великобритании, Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Ирана и стран Шенгенской зоны - группы из 26 европейских стран - которые действовали с марта 2020 года.

Азия

В разгар новогодних каникул и туристического сезона во Вьетнаме ухудшается ситуация с распространением коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано 16 110 случаев COVID-19. Из которых 17 завезены из-за рубежа. Наибольшее число инфицированных выявляется в крупных городах: в столице Ханое – 1 405, в Камау - 1 345, в Хошимине - 1 014 случаев. По данным министерства здравоохранения, общее число заражений в стране выросло до 1 540 478, а число умерших – 29 566. В ведомстве сообщили, что из более чем 99 млн жителей Вьетнама 62 млн привиты двумя компонентами вакцин от КВИ.

Казахстан

В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 31%. А за последние четыре месяца - в 16 раз. Репродуктивное число составляет – 0,90, и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза. Эксперты связывают это с темпами вакцинации в стране.

«В мировом рейтинге по охвату вакцинацией против коронавирусной инфекции двумя дозами Казахстан занимает 103 место из 208 стран, в том числе среди стран СНГ Казахстан находится на втором месте с охватом вакцинацией 44,5% от численности населения», - сообщил Жандос Буркитбаев в ходе заседания Правительства.

Отметим, первым компонентом в Казахстане привито более 8,9 млн чел, охват подлежащего взрослого населения составил 78,3%, вторым компонентом привито более 8,4 млн человек с охватом 73,8% от подлежащего взрослого населения.

При этом, от численности населения РК охват первым компонентом составил – 48,1%, вторым компонентом – 44,5% от численности населения.

Вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 235 117 человек, в том числе 187 315 подростков и 47 786 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 66 017 человек. Ревакцинацию получили 303 тысячи граждан РК.

Всего в республике зарегистрировано 984 079 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-результатами и 83 732 случая с отрицательным ПЦР, выздоровело более 96% больных. Продолжают лечение 18 852 человек.

«В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, ситуация находится на контроле министерства», - отметил и.о. министра здравоохранения.

По его данным, в «красной» зоне нет ни одного региона, два региона находятся в «желтой» зоне – Павлодарская и СКО. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне. Занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 19%, число лиц, продолжающих лечение, за последние три месяца снизилось в 4,5 раза (с 84 268 в сентябре до 18 852 больного в декабре).

Таким образом, согласно прогнозу эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре месяце в среднем 560 случаев в сутки.

Отметим, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 416 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Тем не менее, Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что нужно продолжать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, особенно на государственной границе.

«Во многих странах начинается очередная волна заболеваемости из-за нового штамма. Поэтому необходимо обратить особое внимание выполнению требований по ношению масок в помещениях и общественном транспорте и соблюдению социальной дистанции в местах скопления людей», - подчеркнул Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

Кроме того, Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения и акиматам регионов обратить особое внимание на увеличение темпов вакцинации и ревакцинации.





Автор: Рабига Нурбай