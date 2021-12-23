Коронавирус в мире: пятая волна пандемии во Франции и четвертая прививка от КВИ в Израиле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Европе продолжают бороться с пандемией коронавирусной инфекции. Во Франции заявляют о пятой волне инфекции, а в Израиле хотят ввести четвертую прививку против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

В Великобритании в среду зарегистрировано более 160 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Речь идёт о рекордном значении с начала пандемии. Жертвами заболевания в этот день стали в стране 140 человек, и теперь общее число погибших от ковида превысило 147 500.

Французские власти говорят о пятой волне пандемии. За последние сутки здесь выявлено более 70 тысяч заразившихся. Эксперты связывают такое положение дел с быстрым распространением штамма «Омикрон». В стране принимаются меры по ускорению вакцинации, которая теперь будет применяться и для детей от 5 до 11 лет. В Париже уже отменили городские мероприятия по празднованию Нового года.

В Израиле предлагается сделать четвёртую прививку от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой и тем, кому больше 60 лет, а также медицинским работникам.

В Европе подобную меру многие также находят уместной, о чём заявил Карл Лаутербах, министр здравоохранения Германии:

«Как учёный, я лично полагаю, что четвёртая ревакцинация будет необходима».

В Германии ввели ограничения на численность участников частных вечеринок (не более 10 человек), закрыли ночные клубы и ввели запрет на посещение массовых мероприятий, в частности футбольных матчей.

А в Португалии многие жители намерены сдать тест на коронавирус незадолго до рождественских праздников, чтобы иметь возможность провести их вместе с друзьями и семьями. До 9 января наличие отрицательного теста необходимо для посещения ресторанов, концертов и других мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения такой подход не разделяют, отмечая, что в ряде стран многие люди до сих пор не прививались ни разу.

«Ни одна страна не может ускорить выход из пандемии, и повторные прививки не гарантируют достижения цели, если не принимать и других мер предосторожности», - говорит гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Как сообщает агентство Euronews.com, беспокойство организации вызвано тем, что через несколько недель «Омикрон» будет доминировать в большей части европейских стран и может стать главным штаммом коронавируса, вызывающего ковид, во всём регионе.

«Мы ожидаем потенциальное пятикратное увеличение риска повторного заражения «Омикроном» по сравнению со штаммом «Дельта», который также продолжает циркулировать. Но мы также видим, что вакцины во многих случаях помогают предотвратить тяжелые формы заболевания, в том числе вызванного «Омикрон»-штаммом», - говорит старший сотрудник Европейского отделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд.

Она предупреждает о необходимости прививок и для людей, переболевших ковидом, потому что, по её словам, они недостаточно защищены от нового штамма.

«Чтобы положить конец пандемии или, по крайней мере, максимально сократить её, мы также должны индивидуально продолжать принимать меры по предотвращению инфекций и, кроме того, правительства также должны будут проводить политику по стабилизации и прекращению распространения вируса, вызывающего ковид, при помощи разных мер: тестирования, отслеживания контактов, раннего выявления случаев заболевания, социального таргетинга при увеличении числа случаев заражения», - рекомендует К. Смоллвуд.