Коронавирус в мире: новый штамм в Великобритании и загруженные больницы в Румынии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Великобритании и Ирландии растет заболеваемость Covid-19. В Италии ежедневно проходят демонстрации противников введения ковид-сертификатов, в то время как румынские больницы переполнены пациентами с тяжелой формой COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Великобритании растет заболеваемость Covid-19: за последнюю неделю показатель вырос на 16%. Эксперты отмечают, что это может быть связано с распространением нового штамма коронавируса. Разновидность AY.4.2 была выявлена еще в июле, а сейчас на нее приходится порядка 6% всех новых случаев заражения. За сутки скончались 223 пациента, это максимум с марта текущего года. Вместе с тем власти Соединенного Королевства пока не планируют вводить новые санитарные ограничения.

В Италии ежедневно проходят демонстрации противников введения ковид-сертификатов. В порту Триеста для разгона протестующих, приехавших со всей страны, полицейские применили водометы. Участники акции на протяжении четырех дней блокировали портовые ворота

В Ирландии после долгого периода ограничений открываются ночные клубы, но власти страны пересмотрели планы по отмене многих санитарных мер из-за рост числа заражений и загруженности больниц.

В румынских больницах не хватает мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19. Власти разворачивают мобильно-полевые госпитали, но и они не справляются с наплывом больных, пишет Euronews.

По всей стране 1 750 человек находятся в реанимации. Некоторые пациенты несколько дней проводят в машинах скорой помощи, где их подключают к ИВЛ. Некоторые умирают, так и не попав внутрь больницы. Среди причин коллапса - одни из самых низких в Евросоюзе темпов вакцинации. В стране с населением чуть более 19 миллионов человек 35,2 % резидентов получили хотя бы одну дозу препарата, полностью привиты - 29,4 %.

«Это катастрофическая ситуация, мы находимся на осадном положении. Ничего подобного мы не наблюдали во время предыдущих волн коронавируса. В городе Галац умерло 18 человек за последние сутки. Все они не были привитыми», - говорит Михай Полински, директор городской службы скорой помощи города Галац на границе с Молдовой и Украиной.

Виолета Сапира, официальный представитель городской больницы Галаца: «Нас накрыло лавиной новых случаев инфицирования, пациентам в тяжелом состоянии необходим кислород. 70 человек находятся сейчас в изоляционном отделении реанимации».

В румынской столице отмечают 16 случаев заражения на тысячу жителей. Институт здравоохранения Румынии предложил ввести в Бухаресте карантин, но жесткие меры были отвергнуты Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям.

ВОЗ направила в Румынию делегацию для оценки причин ситуации: экспертам предстоит разобраться почему в стране, где граждане имеют доступ ко всем основным вакцинам, столь скромные темпы вакцинации