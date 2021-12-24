Коронавирус в мире: масочный режим вернули в Испании, в Каталонии ввели комендантский час

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Великобритания каждый день бьет рекорды по числу заражений коронавирусом: в последние сутки здесь зарегистрировано почти 120 тысяч случаев. Тем временем в Каталонии вводят ночной комендантский час, а во всей Испании и Италии - обязательное ношение масок на улице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

В мире с начала пандемии, по официальным и явно неполным данным, зарегистрировано 277 млн заражений и 5,3 млн умерших от ковида. Каждый день добавляется почти 900 тысяч заразившихся и почти 8 тысяч умерших.

Британия: ежедневные рекорды, но низкая смертность

Число заражений коронавирусом в Британии продолжает стремительно расти: в четверг был зарегистрирован новый рекорд - почти 120 тысяч случаев.

В предыдущие сутки число заражений составило 106 тысяч, за сутки до того - впервые с начала пандемии перевалило за 100 тысяч, а вообще число заразившихся берет в Британии новые высоты практически каждый день, начиная с 15 декабря.

При этом число умирающих от ковида остается относительно небольшим: в последние сутки зарегистрировано 147 смертей, в предыдущие - 140.

На пике пандемии в январе этого года в Британии каждый день умирали от ковида более полутора тысяч человек, в один из дней умерло 1820 пациентов.

Эксперты и политики объясняют эту разницу тем, что сейчас большинство британцев привито от коронавируса, а почти половина уже сделала и третью прививку-бустер. С другой стороны, они же напоминают, что всплеск числа смертей всегда отстает по времени от всплеска числа заражений: больные умирают не сразу после того, как подхватили вирус.

Сейчас в больницах Англии - чуть больше 8 тысяч пациентов с коронавирусом. На прошлом пике в январе их было больше 34 тысяч.

Тем не менее, нагрузка на больницы велика, и она растет, поскольку ряды медиков тоже редеют из-за ковида. В четверг Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объявила, что 19 декабря на работе отсутствовали почти 19 тысяч медицинских работников - они либо заболели, либо сидели на самоизоляции.

Испания и Италия возвращают маски на улице...

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что еще до Рождества в стране будет возвращено обязательное ношение масок не только в общественных помещениях, но и на улице.

Испания отменила коронавирусные ограничения еще в начале лета, но теперь, когда число заражений снова бьет рекорды, возвращает некоторые из них. 20 декабря в стране было зарегистрировано 79 тысяч новых заражений коронавирусом, за последние сутки - 60 тысяч. Примерно половина случаев, по предварительным оценкам, приходится на «Омикрон».

В четверг о возвращении обязательных масок на улице из-за «Омикрона» и взлета числа заражений объявил и министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Кроме обычных масок на улице, итальянцы теперь должны будут надевать маски повышенной степени защиты, уровня FFP2, в кинотеатрах, театрах и на стадионах.

Кроме того, правительство Италии решило запретить все массовые празднования Нового года и закрыть дискотеки и клубы до 31 января.

В Каталонии вводят ночной комендантский час

В Каталонии суд в четверг подтвердил правомерность решения местных властей ввести ночной комендантский час. Теперь каталонцам запрещено выходить из дома с часу ночи до шести утра.

Провинция Мурсия на юге страны комендантский час не вводит, но предписала увеселительным заведениям закрываться не позже часа ночи. Там также запрещено танцевать в клубах и собираться в ресторанах компаниями больше десяти человек.

«Идея в том, чтобы попытаться ограничить контакты людей в рождественский период», - объяснил глава местной администрации Фернандо Лопес Мирас.

Похожие меры собирается ввести и соседний с Каталонией регион Арагон, а вот в столичном регионе, где правит праволиберальная администрация, хотят обойтись одним усиленным тестированием.

Ранее сообщалось, что в столице Болгарии открылись бары-вакцинодромы.