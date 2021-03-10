Коронавирус в мире: Китай ввел вакцинные паспорта, в Швеции магазины работают без продавцов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китай первым в мире запустил программу выдачи так называемых вакцинных паспортов. А Париж и его окрестности не справляются с распространением новых штаммов коронавируса, однако власти не спешат вводить локальный локдаун, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC News.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за весь период пандемии заболело 117,2 млн человек, умерло 2,6 млн.





Первые послабления карантина в США

В США, где сохраняется самая серьезная эпидемиологическая ситуация, людям, получившим обе дозы вакцины, разрешили встречаться небольшими группами внутри помещений. Ношение масок в общественных местах остается обязательным.

Это первые небольшие послабления, одобренные администрацией Джо Байдена. Ранее ряд штатов снял большую часть ограничений, но решения принимались на местном уровне.

Между тем ученые из Медицинского университета Техаса на основании лабораторных исследований утверждают, что вакцина Pfizer нейтрализует «бразильский» штамм коронавируса.

Кровь, взятая у людей, привитых Pfizer, нейтрализовала спроектированную версию вируса, имеющую такие же мутации в шиповой части, как и штамм P.1, названный бразильским.

Больницы Парижа переполнены

Глава департамента здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что больницы Парижа и окрестностей работают на пределе возможностей из-за распространения новых штаммов вируса, которые пока не удается сдержать. При этом власти не будут вводить региональный локдаун.

В Париже и во всем столичном регионе проживает примерно шестая часть всего населения Франции. Накануне Минздрав приказал больницам сократить на 40% плановые курсы лечения и процедуры, чтобы освободить места и персонал для ковид-пациентов в тяжелом состоянии.

В Швеции магазины продают товары без продавцов

В сельской местности Швеции возобновили работу продуктовые магазины, многие из которых вынужденно закрылись из-за пандемии, но работать они будут по совершенно новому принципу.

В них нет продавцов и вообще никакого обслуживающего персонала, а некоторые торговые точки - размером со строительный вагончик. Соответственно, ассортимент состоит только из товаров первой необходимости. Попасть внутрь можно 24 часа в сутки, открыв дверь через специальное приложение компании-владельца. Далее покупатель сканирует баркоды своих покупок, и деньги списываются с кредитной карты, которую надо предварительно зарегистрировать.

Этот стартап был придуман в Стокгольме еще в 2018 году, когда многие сельские магазины стали закрываться по причине убыточности. Пандемия коронавируса подстегнула его авторов завершить разработки в кратчайшие сроки. На следующем этапе магазины самообслуживания будут протестированы в отдаленных районах стран Азии.

Китай ввел вакцинные паспорта

Китай стал первой в мире страной, запустившей программу выдачи так называемых вакцинных паспортов. Это документ, который каждый житель Китая, прошедший вакцинацию, может скачать на специальной цифровой платформе и предъявлять для поездок за границу. Разговоры о введении такого рода паспорта ведутся во многих странах мира уже давно.

Сторонники инициативы уверены, что она поможет скорее открыть международные границы и восстановить мировую экономику.