Коронавирус в мире: Индия и США бьют рекорды заболеваемости

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Индия и США бьют рекорды заболеваемости, Билл Гейтс призвал состоятельные страны уступить доступ к вакцине тем, кто в ней нуждается больше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире превысило 12 млн человек, умерли более 550 тысяч.

Миллиардер Билл Гейтс, чья компания занимается разработкой вакцины против Covid-19, заявил, что пандемия не будет устранена, если противовирусные лекарства и вакцина, когда она появится, достанутся странам, которые смогут больше за них заплатить. По его мнению, в первую очередь препараты должны получать страны, которые больше всего в них нуждаются.

В мире параллельно ведется несколько разработок вакцины, которые в основном финансируются странами Европы и США. Правительства ряда стран вкладывают миллиарды долларов, и есть опасения, что именно они первыми смогут скупать нужные препараты.

По словам Билла Гейтса, такой подход не поможет миру справиться с проблемой, и локальные успехи стран-толстосумов будут непродолжительными.

В России за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 6,6 тыс. человек в 83 регионах страны, 188 пациентов умерли, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Всего в России с начала распространения вируса заболели 706,1 тыс. человек (4 место в мире) и умерли 10,8 тысяч (11 место в мире).

Во Франции официально отменен статус «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения». При этом никаких очевидных перемен для населения пока не будет. По-прежнему необходимо соблюдать правила безопасности в общественных местах, сообщать о плохом самочувствии и в случае недомогания предоставлять имена людей из недавнего круга общения.

В Великобритании в субботу открылись бассейны и театры под открытым небом, а также поля для игры в крикет. В Уэльсе с сегодняшнего дня снова возобновилась сдача/аренда квартир и коттеджей для отдыха. Власти страны предупреждают, что рассматривают возможность введения на территории Англии обязательного ношения масок в общественных местах и на улице. В настоящий момент правило действует только в общественном транспорте.

Индия продолжает ставить антирекорды по суточной статистике новых случаев заболевания - за последние 24 часа в стране выявлено еще более 27 тысяч инфицированных. В то же время, сообщает министерство здравоохранения страны, лечение пациентов с Covid-19 в больницах стало более эффективным, и показатель полностью выздоровевших вырос до 62%. Индия занимает третье место в мире по числу заболевших (767,2 тыс.) и восьмое по числу умерших (21,1 тыс.).

Продолжает расти статистика и в США, где за последние сутки выявлено более 63 тысяч новых случаев, еще 774 человека умерли. Скачок заболеваемости наблюдается в 29 штатах страны, и ситуация с каждой неделей становится хуже.

США лидируют в мире по числу заболевших и умерших - более 3 миллионов и 132,3 тыс. человек соответственно. По мнению эпидемиологов, это связано с тем, что не выработан единый механизм сдерживания эпидемии. Власти отдельных штатов предпринимают усилия на местном уровне, но необходима стратегия федерального масштаба, считают ученые.

Второй самой пострадавшей страной в мире остается Бразилия - более 1,7 млн заболевших, более 70 тыс. умерших. 1200 человек умерли за последние сутки.

Ситуация в Латинской Америке в целом продолжает ухудшаться. В первую десятку стран мира с самыми плохими показателями заболеваемости входят четыре латиноамериканских государства - Бразилия, Перу, Чили и Мексика.

В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что экономически страна не выдержит еще одного локдауна. Иран был одной из первых стран в мире, охваченных эпидемией, за время которой в стране умерли более 12,4 тыс. человек. В апреле власти начали ослаблять карантин вопреки рекомендациям медиков, мотивируя это экономической необходимостью.

Отдельные меры карантина сохранялись лишь в регионах, где местное руководство представляют оппозиционные политики. С тех пор статистика заражений и смертности резко пошла вверх. За четверг в стране умерло рекордное количество больных - 221 человек. Роухани заявил, что иранцы должны продолжать свою экономическую и социальную деятельность, придерживаясь при этом медицинских рекомендаций.