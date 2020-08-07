Коронавирус в мире: Франция догоняет Испанию по заражениям за сутки

ПАРИЖ . КАЗИНФОРМ - В нескольких европейских странах резко выросло количество случаев заражений коронавирусом. Германия назвала бельгийский Антверпен зоной риска. В некоторых районах Польши стало обязательным ношение масок. В Лос-Анджелесе решили бороться с вечеринками отключением воды и электричества. Количество выявленных заражений в мире превысило 18,8 млн случаев. С начала пандемии скончались более 708,3 тыс. человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Резкий скачок новых случаев заражений в Европе

В некоторых европейских странах, в числе которых Франция, Испания и Греция, выросло количество новых случаев заражения коронавирусом. Специалисты опасаются, что сезон отпусков может привести там ко второй волне эпидемии.

Во Франции за сутки было выявлено 1695 новых случаев заражений. Это самый высокий показатель за последние два месяца. Всего с начала пандемии в стране заболели более 228,5 тыс. человек.

Франция вышла на третье место по количеству смертей в Европе (более 30 тыс.), уступая лишь Британии и Италии.

Из-за роста числа заражений власти города Тулуза предписали обязательное ношение масок в местах массовых скоплений людей даже под открытым небом. К таковым отнесены, к примеру, оживленные торговые улицы и парки. Ранее такая же мера была принята в некоторых других крупных городах, например в Лилле, ее предлагают ввести и в Париже.

В Испании, где карантинные меры начали облегчать в июне, за 24 часа тест на Covid-19 оказался положительным у 1772 человек. Всего в стране выявлено более 305,7 тыс. случаев заражения.

Швейцария ввела обязательную двухнедельную самоизоляцию для людей, приезжающих из Испании. Исключение сделано для путешественников, прибывающих с Канарских и Балеарских островов. Аналогичное правило действует и в некоторых других странах.

В Греции также был зафиксирован большой прирост числа новых заражений. За сутки там было выявлено 124 новых случая. Премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил жителям страны, что им придется принять строгие ограничения, и предупредил, что беспечность недопустима.

Германия назвала Антверпен зоной риска

В Германии служба санитарно-эпидемиологического надзора назвала крупный бельгийский город Антверпен зоной риска, поэтому всем въезжающим оттуда придется самоизолироваться.

Между тем, как сообщил институт Роберта Коха, в самой Германии было зафиксировано самое высокое число суточных заражений за три месяца - 1045. Впервые с 7 мая этот показатель превысил тысячу.

Рост случаев заражения не связан с какими-то локальными вспышками, как это было в июне на мясокомбинате в Северной Рейн-Вестфалии. Отмечается, что это происходит более-менее равномерно по всей стране. Эксперты опасаются, что подобное развитие событий не удастся остановить локальными карантинами.

Предполагается, что случаи заражения могут быть связаны с возвращением тысяч немцев из летнего отпуска и с началом учебного года в нескольких землях.

В некоторых районах Польши, преимущественно на юге и востоке страны, ношение масок вновь стало обязательным, заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский. По его словам, из-за роста заболеваемости Covid-19 ограничения коснутся 19 административных единиц, в которых уровень заболеваемости самый высокий.

Борьба с вечеринками в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе придумали способ борьбы с крупными вечеринками, которые зачастую становятся очагами распространения коронавируса. Мэр города Эрик Гарсетти разрешил своей администрации с пятницы отключать в помещениях, где проводятся вечеринки, электричество и воду.

«Мы видели сообщения о крупных вечеринках и сборищах, которые являются вопиющим нарушением распоряжений о защите здоровья. Эти домашние вечеринки по сути стали ночными клубами в [Беверли-] Хиллс», - сказал он, выступая на пресс-конференции.

Ранее исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что молодежи во всех странах следует изменить свое отношение к вечеринкам, чтобы замедлить распространение коронавируса.

«Молодежи нужно понять, что на ней лежит ответственность. Задайте себе вопрос - обязательно ли мне идти на эту вечеринку? Следует ли мне идти в клуб или на дискотеку?» - сказал Райан.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также обращался к здравому смыслу молодых людей, отметив, что их выбор может кому-то стоить жизни.