Коронавирус в мире: Европа контролирует вирус на своих границах, в Гонконге введен первый локдаун

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Ровно год прошел с того момента, как в китайском городе Ухань был введен карантин после обнаружения там быстро распространявшегося нового коронавируса. На сегодняшний день европейские страны продолжают усиливать ограничительные меры с тем, чтобы сдержать распространение новых штаммов - британского, южноафриканского и бразильского. Норвегия закрывает в столичном округе все магазины, торгующие товарами не первой необходимости, а в Нидерландах вводится комендантский час, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC News.

Европа контролирует вирус на своих границах

В Бельгии гражданам запрещено выезжать в отпуск за границу, это распоряжение продлится до марта.

Финские власти c 27 января усиливают контроль за въезжающими в страну: им будет необходимо пройти тест на границе. Это будет распространяться на прибывающих из всех стран Шенгенского договора. Финляндия менее других стран была затронута пандемией, однако в последнее время там было выявлено 86 случаев заражения новыми мутациями коронавируса.

Норвегия закрывает в Осло и еще девяти столичных округах все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Приостановлены все спортивные мероприятия, закрыты рестораны, а школы переведены на удаленное обучение. Подобные меры вводятся в Норвегии впервые с начала пандемии и вызваны выявлением 55 случаев заражения новым, британским, штаммом.

В субботу вечером в Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны вводится комендантский час в качестве меры борьбы с распространением инфекции. Он будет действовать с 21:00 до 04:30 местного времени и продлится как минимум до 19 февраля. У любого находящегося за пределами собственного жилья должна быть уважительная причина, подтвержденная письмом с работы или справкой. Исключения будут делаться для выгула собаки, поездки по вызову в суд, на похороны, выезд из страны или наоборот - приезд из-за границы.

Прилет из стран с высоким числом инфицированных закрыт, по меньшей мере, на месяц. Штраф за нарушение составит 95 евро.

ВОЗ: тряпичные маски работают!

Всемирная организация здравоохранения выпустила сообщение о том, что не намерена менять правила в отношении лицевых масок, пошитых из ткани, из-за распространения новых штаммов коронавируса, поскольку они передаются тем же путем, что и изначальный вариант.

Это заявление ВОЗ вынуждена была сделать после того, как власти Германии и Австрии обязали всех носить в транспорте и в магазинах только хирургические маски или респираторы (типа FFP2).

Вместе с тем один из ведущих в Германии вирусологов, профессор Кристиан Дростен, в интервью журналу Spiegel развеял надежды на то, что с наступлением весны и теплой погоды вирус отступит.

Британские эксперты: Говорить о «смертоносности» британского штамма преждевременно

В понедельник кабинет министров Британии рассмотрит возможность введения более жесткой системы карантина для прибывающих в страну, которая бы требовала размещения вновь прибывших на 10-дневный карантин в отелях при аэропортах.

За соблюдением 10-дневного карантина предлагается следить с помощью GPS и технологий распознавания лица, а плату за размещение в гостиницах взимать с самих изолируемых.

В Англии срок карантина может быть сокращен, если у въехавшего в страну человека через 5 дней будет отрицательный тест на коронавирус, однако в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии свои правила. Выявленный в начале января британский вариант коронавируса не только быстрее передается, но и, возможно, более опасен, заявил премьер-министр Борис Джонсон на брифинге в пятницу.

В Британии от Сovid-19 скончались почти 96 тысяч человек - больше, чем в любой другой стране Европы.

Ухань празднует победу над пандемией

Ровно год назад в китайском городе Ухань, откуда, как полагают, началась пандемия, был введен карантин, который продлился 76 дней. Сейчас в Ухане кипит жизнь.

Недавно прибывшая в Ухань группа вирусологов ВОЗ по-прежнему находится на карантине в местной гостинице. Их задача - установить, действительно ли здесь произошла первоначальная мутация, позволившая коронавирусу передаться от животного человеку. Однако ВОЗ предупредила, что пока еще слишком рано утверждать, что пандемия началась именно в Ухане.

В Гонконге первый локдаун

В Гонконге введен первый с начала пандемии локдаун, но он распространяется не на весь город, а лишь на отдельные его районы, где плотность населения особенно высока и проживают беднейшие слои.

Примерно 10 тысяч человек, проживающих в многоэтажных домах в районе Джордан, попали под предписание не выходить из дома, пока все жители района не пройдут тестирование. Власти говорят, что на это уйдет 48 часов, в течение которых будут проверены жители 150 высотных домов. Гонконг стал одним из первых мест, куда новый коронавирус был завезен из центральных районов Китая. Властям удавалось держать ситуацию под контролем с помощью ограничительных мер и системы штрафов, но без жестких локдаунов. Общее число заболевших здесь не превышает 10 тысяч, всего умерло от коронавируса 170 человек.

За последние два месяца в городе началась четвертая волна эпидемии, охватившая район Джордан. За первые 20 дней января здесь выявлено 162 случая заражения.