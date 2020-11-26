Коронавирус в мире: ЕС против отмены локдаунов, Англия переплатила 10 млрд за средства защиты

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Германия рассматривает возможность продления карантинных мер, Эммануэль Макрон объявил план выхода Франции из локдауна, Англия переплатила 10 млрд фунтов на средства индивидуальной защиты. Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией коронавируса - в ежедневном обзоре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 59,8 млн, умерло более 1,4 млн человек.

Продление карантина в Германии

Канцер Германии Ангела Меркель Меркель рассматривает с главами земель Германии продление карантинных мер. Как ожидается, легкий локдаун будет продлен до 20 декабря. Предлагается разрешить встречаться максимум двум домохозяйствам, но не более пяти человек старше 14 лет, но с 23 декабря по 1 января предлагается разрешить собираться компаниям до 10 человек.

Рестораны и гостиницы, как ожидается, пока будут закрыты. В стране вновь был побит рекорд смертности от Covid-19, за сутки там умерли 410 человек.

Макрон объявил план выхода Франции из локдауна

Во Франции с выходных начнется постепенный выход из локдауна, заявил в телеобращении президент страны Эммануэль Макрон. На первом этапе откроются все магазины. В период Рождества люди смогут встретиться со своими родными. Но бары и рестораны смогут открыться лишь 20 января, рассказал Макрон. По его словам, Франция уже прошла пик второй волны пандемии.

Президент отметил, что значительная часть ограничений, включая открытие кинотеатров и возвращение свободного передвижения, будет снята 15 декабря, но при условии, что число новых случаев заражения не будет превышать 5 тыс. в сутки. Накануне власти сообщили, что за сутки тест на Covid-19 оказался положительным у 4,4 тыс. жителей страны. Последний раз таким низким этот показатель был 28 сентября.

Англия переплатила 10 млрд фунтов на средства индивидуальной защиты

Объемов средств индивидуальной защиты в Англии в период пандемии оказалось недостаточно, и из-за роста цен казна переплатила 10 млрд фунтов (13,3 млрд долларов), заявила счетная палата, отметив, что особенно не хватало перчаток и фартуков.

С февраля по июль 2020 года на покупку 32 млрд единиц средств индивидуальной защиты было потрачено почти 12,5 млрд фунтов (16,6 млрд долларов). За тот же период 2019 года покупка 1,3 млрд единиц обошлась в 28,9 млн фунтов (38,4 млн долларов).

Средства индивидуальной защиты в 2020 году резко подскочили в цене из-за существенного увеличения спроса. Например, респираторы подорожали в три раза, а мешки для перевозки трупов - в 14 раз. Если бы у страны была возможность закупить все по ценам 2019 года, то в 2020 году оно бы потратило 2,5 млрд фунтов. В итоге же было потрачено 12,5 млрд фунтов, и при этом сотни миллионов единиц средств индивидуальной защиты оказались непригодными для использования, отметили в счетной палате.

Евросоюз призывает не торопиться со снятием ограничений

По всей Европе действуют ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, но на фоне снижения кривой новых случаев заражения и новостей об успехах в тестировании вакцин некоторые страны намерены облегчить свои карантинные режимы.

Несколько стран планируют или уже приняли решение о снятии некоторых ограничений, чтобы семьи смогли собраться на Рождество.

Но преждевременный отказ от ограничивающих мер может привести к третьей волне пандемии, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я знаю, что владельцы магазинов, бармены и официанты хотят, чтобы ограничения были сняты. Но нам нужно вынести уроки этого лета и не повторять свои ошибки», - сказала она, выступая в Европарламенте.

Особую обеспокоенность в ЕС вызывает ситуация на горнолыжных курортах, которые стали очагами распространения коронавируса на раннем этапе пандемии. Людей, в частности, призывают в этом году отказаться от посещения гор, и предлагается также запретить работу горнолыжных курортов.

Высокая смертность от коронавируса в Италии

В Италии зарегистрирована самая высокая смертность от коронавируса за сутки с конца марта (853 смерти). Но, несмотря на это, представитель министерства здравоохранения Франко Локателли заявил, что ситуация в целом, наконец, начала улучшаться: в больницы начало обращаться меньше пациентов, снизилась нагрузка на отделения интенсивной терапии.

Сокращение количества больных КВИ в Бельгии

В Бельгии количество пациентов в больницах с Covid-19 упало ниже 5 тысяч, а обращения за медицинской помощью и новые случаи заражения сократились на треть по сравнению с предыдущей неделей.

Уменьшение числа пенсионеров в Испании

В Испании впервые за 15 лет произошло сокращение числа пенсионеров - сейчас там зарегистрировано 8,8 млн человек. Согласно сообщениям СМИ, небольшое снижение связано со смертностью от Covid-19 и большим количеством требующих обработки документов.