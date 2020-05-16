Коронавирус в мире: Бундеслига возвращается, Италия скоро откроет границы

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - По данным на субботу, число заболевших Covid-19 во всем мире превысило 4,5 миллиона, скончались от болезни на данный момент почти 308 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Это официальная статистика из разных стран, но у экспертов есть основания полагать, что в реальности эти цифры значительно выше.

Многие страны при этом наблюдают снижение числа новых случаев и продолжают ослаблять карантин. Италия объявила, что откроет границы и разрешит передвигаться по стране 3 июня, а в Германии в субботу проходят шесть матчей возобновленной Бундеслиги.

В Америке, сильнее всех пострадавшей от коронавируса, Палата представителей дала добро на дополнительные 3 трлн долларов на поддержку экономики, но по этому вопросу еще предстоит голосование в сенате.

«Игра привидений»: как возвращается большой футбол в Германии

В Германии после двухмесячного перерыва возобновляются матчи Бундеслиги. В субботу на пустых стадионах пройдут шесть игр.

«У немцев есть специальное слово - «geisterspiele». Буквально это означает «игра привидений», - сказал в интервью Би-би-си комментатор матчей Бундеслиги Дерек Рэй.

«Об этом мы сожалеем. Немецкий футбол полон страсти, матчи Лиги - самые посещаемые в мире», - посетовал комментатор. Однако он добавил, что все-таки эти игры должны вернуть ощущение нормальной жизни, которого не было последние недели.

Не у всех команд стадион будет совершенно пустым. «Боруссия» (Мёнхенгладбах), например, расставит на трибунах вырезанные из картона силуэты фанатов. Болельщики команды имели возможность заказать свою копию из картона, заплатив по 19 евро.

В преддверии возобновления игр все команды находились на карантине. Игроки перемещались из гостиничных номеров на тренировки и обратно.

На поле перед игрой не будет никаких рукопожатий и командных фото, а игроков в ходе чемпионата будут регулярно тестировать на коронавирус.

Италия скоро откроет границы

С 3 июня Италия откроет границы и разрешит передвигаться внутри страны

Италия снимает запрет на въезд и выезд из страны и передвижение между регионами с 3 июня.

Подписав соответствующий указ, правительство страны сделало решительный шаг в сторону ослабления одного из самых жестких карантинных режимов в мире - с целью оживления экономики.

Число смертей от коронавируса в Италии - третье в мире после США и Великобритании, в стране скончалось более 31,6 тысячи человек.

Однако в последние дни уровень распространения инфекции резко падал.

Италия первой в Европе ввела национальные ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса после февральских вспышек на севере страны.

Послабления карантинного режима начались только спустя два месяца. 4 мая открылись промышленные предприятия и парки.

Уже в субботу ослабляют пограничный контроль между собой Швейцария, Германия и Австрия, а также Франция. Полностью открыть границы эти страны планируют летом.

Все четыре страны входят в Шенгенскую зону, жители которой привыкли перемещаться без пограничных проверок.

Пограничные зоны между Швейцарией и ее соседями серьезно пострадали из-за коронавирусных ограничений. Тысячи людей ежедневно перемещались по треугольнику вокруг швейцарского города Базель, чтобы попасть на работу, сделать покупки, увидеть друзей и родных.

В приграничных зонах Швейцарии и ее соседей многие семьи не могли увидеться

Новые ослабления границ означают, что семьи снова смогут увидеться.

Судьба 3 триллионов долларов бюджетной помощи американцам

Палата представителей США одобрила пакет финансовых мер объемом в 3 триллиона долларов.

Если закон вступит в силу, огромные бюджетные средства пойдут на борьбу с коронавирусом и стимуляцию страдающей от локдауна экономики, включая прямые платежи гражданам.

Пакет предложен и активно поддерживается многими демократами, но на следующей стадии рассмотрения, в сенате, где большинство мест у республиканцев, у него мало шансов быть одобренным. Белый дом также обещал наложить на него вето.

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