Коронавирус в мире: более миллиона заболевших в Германии, в Южной Корее говорят о третьей волне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Число заболевших в Германии превысило миллион человек, вводятся ограничения во всех отраслях жизни в Грузии, главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупреждает о последствиях празднования Дня благодарения, герцог и герцогиня Кембриджские обеспокоены положением семей с маленькими детьми. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире Covid-19 заболели более 61 млн человек, умерли - 1,4 млн. Почти 40 млн. переболели и выздоровели.

От Джонсона требуют объяснений

В Великобритании группа членов парламента от Консервативной партии требует от правительства предоставить убедительные доказательства того, что после истечения срока локдауна сохраняется необходимость вернуть страну к трехуровневой системе ограничений. 2 декабря Британия официально выйдет из второго локдауна, но существенные ограничения продолжат действовать по всей стране. Их строгость будет зависеть от уровня эпидемиологической угрозы, присвоенной тому или иному региону.

Таких уровней три: умеренная, высокая и наивысшая угроза. Под вторую и третью категории попадает большая часть Англии - примерно 55 млн человек. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии ограничительные меры несколько отличаются, но в основном они не менее строгие.

Окно послаблений рассчитано только на период 23-27 декабря, чтобы люди могли отпраздновать Рождество и встретиться с родными и друзьями. Однако некоторые парламентарии называют решения британских властей авторитаризмом в действии.

Они не видят оснований для сохранения многоуровневой системы ограничительных мер, которая ставит под удар большинство отраслей и особо уязвимые социальные группы населения. Джонсон в ответ заявляет, что в сложившейся нестабильной ситуации правительство должно придерживаться простого и понятного плана.

Между тем Королевский фонд под патронажем герцога и герцогини Кембриджских представил итоги опроса среди полумиллиона родителей детей до пяти лет, который показал, что большинство из них испытывает постоянно возрастающее чувство одиночества и тревоги.

По словам участников опроса, они остались один на один с маленькими детьми, без помощи и поддержки. Особенно это чувствуют жители менее благополучных районов.

Европа: намек на улучшение?

Индекс заражаемости в Британии, обозначающий впервые с августа упал ниже единицы . Это значит, что по официальным данным инфекция больше не распространяется - количество новых случаев в среднем по стране падает.

Однако в некоторых регионах Англии индекс заражаемости по-прежнему превышает единицу, особенно на востоке и северо-западе страны.

Общее число заболевших в Германии превысило один миллион человек. За минувшие сутки там выявлено 22,8 тыс. новых случаев, и умерло рекордное число больных - 426. Во время первой волны стране удалось эффективно справиться с распространением инфекции, показатели Германии были одними из самых благоприятных в Европе.

Однако сейчас власти признаются, что не могут сдержать ситуацию. По мнению Ангелы Меркель, одна из главных причин заключается в том, что между Берлином и властями федеральных земель пропало единство в оценках и действиях. Для сравнения: в начале октября число ковид-пациентов в отделениях интенсивной терапии по всей стране составляло 360 человек, на прошлой неделе таких было 3500.

Премьер-министр Бельгии в пятницу проводит совещания с научными экспертами, по результатам которых правительство решит дальнейшую судьбу бизнесов и предприятий не первостепенного значения. Они закрыты с 2 ноября. В настоящий момент в бельгийских больницах находятся менее 5 тыс. пациентов с диагнозом Covid-19. По словам властей, это благоприятный показатель, но любое неверное решение может иметь большие последствия для страны.

По данным департамента здоровья и социального обеспечения Швеции, 73% всех смертей от коронавируса приходятся на подопечных домов престарелых и других институтов закрытого типа. Отчет охватывает период с 1 марта по 23 ноября, за это время в Швеции в общей сложности умерли чуть более трех тысяч человек с Covid-19.

В Италии за минувшие сутки умерли 822 человека, это один из самых высоких показателей последних недель. При этом общее число ковид-пациентов в больницах продолжает снижаться. По словам вирусолога Андреа Крисанти, показатели заражаемости второй волны эпидемии миновали пик, а высокая смертность в последние дни - результат эпидемиологической ситуации 2-3-недельной давности.

Франция объявила, что подъемники на горнолыжных курортах останутся закрытыми на рождественские и новогодние каникулы и не откроются по крайней мере до середины января. Сами курорты будут работать для тех, кто просто пожелает приехать, подышать альпийским воздухом или заняться ходьбой на лыжах. Беговые лыжи будут разрешены во Франции с завтрашнего дня.

США: больницам приготовиться

Накануне США отмечали один из главных национальных праздников - День благодарения, и миллионы американцев собрались большими семьями и компаниями вопреки правительственным рекомендациям. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что больницам следует приготовиться к последствиям этого празднования.

Ситуация в стране продолжает ухудшаться, за минувшие сутки там зарегистрировано рекордное число умерших за последние полгода - более 2400 человек. Общее число заболевших и умерших в США составляет почти 12,9 млн и 263,4 тыс. человек соответственно.

Жизнь в Грузии приостанавливается

В Грузии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября и до первого февраля вводятся дополнительные точечные ограничения. В частности, будет строго ограничено нахождение на улице и в общественных местах с 21:00 до пяти утра. Исключение будет сделано только в новогоднюю и рождественскую ночи.

Рестораны переходят на режим работы на вынос, сохраняется услуга доставок. Закрываются магазины товаров не первой необходимости и рынки кроме нескольких сельскохозяйственных. Строгие ограничения коснутся также фитнес-центров и бассейнов, однако о полном закрытии этих учреждений речи пока нет.

Прекращает работу междугородний транспорт, а в крупных городах и муниципальный. Власти рассчитывают возобновить работу транспорта и большинства объектов после 16 января.

Что еще происходит в мире

Власти Южной Кореи говорят о признаках третьей волны коронавируса. Статистика заболеваний в стране достигла наивысшей отметки с марта этого года - по 500+ случаев два дня подряд. Правительство предупреждает, что если этот показатель достигнет 1000 человек в сутки, больницы страны столкнуться с острой нехваткой коек. На этой неделе по всей Южной Корее на неопределенный срок закрылись бары и ночные клубы.

В Австралии власти второго по величине штата Виктория сообщают, что уже 28 дней подряд на их территории не было выявлено ни одного нового случая заболевания. Также на этой неделе там был выписан из больницы последний пациент с диагнозом Covid-19. Ситуация в Виктории особенно важна для страны, во время первой и второй волн эпидемии именно этот штат становился эпицентром заболевания.

Газета New York Times опубликовала статью, в которой эксперты анализируют взаимосвязь между перенесенным коронавирусом и последующим выпадением зубов у человека. Издание приводит рассказы нескольких человек, переболевших Covid-19. Одна из героинь Фара Хемили состоит в группе в Facebook, участники которой делятся своими впечатлениями о перенесенном заболевании и его последствиях. Она рассказала, что спустя некоторое время после выздоровления потеряла зуб, хотя раньше никогда не страдала стоматологическими проблемами. Она поделилась этим в группе, и оказалось, что многие ее виртуальные собеседники столкнулись с тем же.

Эксперты говорят, что до сих пор не было никаких признаков взаимосвязи Covid-19 и зубами, но новые данные дают благодатную почву для более углубленных исследований. Пока они склоняются к тому, что, если такая взаимосвязь и есть, то ей подвержены люди, у которых были проблемы с зубами раньше, хотя они могли о них и не знать.