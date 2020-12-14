Коронавирус в мире: больницы Санкт-Петербурга переполнены, рождественский локдаун в Германии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Москва не будет вводить комендантский час в новогодние праздники, Германия ужесточает локдаун до начала января, а Италия будет проводить вакцинацию в «цветочных» шатрах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Общее число заболевших коронавирусом в мире приближается к 72 миллионам человек, при этом первая пятерка стран с самой высокой заболеваемостью, по данным Университета Джонса Хопкинса, выглядит так: США (16 млн), Индия (около 10 млн), Бразилия (6,8 млн), Россия (2,6 млн), Франция (2,4 млн).

Москва без комендантского часа

В России, по данным оперативного штаба, суточный прирост Covid-19 cоставил 28 080 случаев: наибольшее число новых заболевших в Москве - 6 425, Санкт-Петербурге - 3 768 и Подмосковье - 1444.

При этом, как сообщил московский мэр Сергей Собянин, в столице в новогодние праздники не будет вводиться комендантский час и ограничиваться продажа алкоголя. Собянин сказал, что не видит в сухом законе никакого смысла: «В мире богатый опыт введения сухих законов, как правило, все это заканчивалось повальным пьянством».

Также стало известно, что президент Путин встретит Новый год в кругу родных и близких. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на каникулах Путин, может быть, переведет дух после тяжелого года.

В интервью телепрограмме ВГТРК «Опасный Вирус. Первый год» Песков сказал, что президент живет в Ново-Огарево, откуда приезжает в Кремль и летает в командировки, но не так часто, как тому бы хотелось.

Как сказал пресс-секретарь, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно.

Путин изредка встречается с людьми вживую, но общение происходит на расстоянии пяти-шести метров, рассказал Песков. Ранее сообщалось, что посетители путинской резиденции в Ново-Огарево проходят через пластиковый тоннель, где их опрыскивают дезинфицирующим средством. Сам же Песков, по его словам, сейчас практически не общается с Путиным лично.

Санкт-Петербург: больницы на пределе

Петербургские власти сообщают о значительном росте числа больных в городе, доставленных в больницы с диагнозом Covid-19 за последнюю неделю.

«Установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары - 5785 человек», - сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Нагрузка на стационарную службу предельна и беспрецедентна», - добавил чиновник.

Германия: ни глинтвейна, ни фейерверков

Германия на период рождественских праздников ужесточает локдаун в связи с ростом заболеваемости.

По данным Института вирусологии Коха, число заболевших Covid-19 за минувшие сутки выросло более чем на 20 тыс., 321 человек скончался.

Все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, будут закрыты с 16 декабря, как и парикмахерские салоны и школы. Банки будут работать, как и площадки по продаже рождественских елок.

С ближайшей среды будет также запрещена уличная продажа глинтвейна, как и петард и шутих, отменены все новогодние мероприятия.

Рестораны, бары и центры досуга закрыты с ноября, однако в разных землях Германии действуют несколько разные ограничения.

Религиозные учреждения, такие как церкви, мечети и синагоги, будут открыты для проведения служб при условии соблюдения мер социального дистанцирования, однако песнопения запрещены.

Предполагается, что непосредственно на рождественские дни - с 24 по 26 декабря - правила будут ослаблены, чтобы позволить семьям пригласить в гости до четырех близких родственников и неограниченное число детей до 14 лет.

Как сказала канцлер Ангела Меркель после встречи с главами федеральных земель, ограничительных мер, введенных 2 ноября, оказалось недостаточно и система здравоохранения стала едва справляться.

Новые меры будут действовать в Германии до 10 января.

Меркель также сообщила, что вакцинация от коронавируса в Германии и на территории ЕС начнется вскоре после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря.

Потому что красиво

Власти Италии планируют начать массовую вакцинацию населения противоковидной вакциной уже к середине января в специально спроектированных палатках в форме цветка.

Архитектор этого проекта, Доменико Аркури, сказал, что такая форма выбрана им потому, что цветок - это символ весны, умиротворенности и рождения новой жизни. Эти палатки будут установлены в парках, на центральных площадях и спортивных площадках.

Италия, по данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости, вышла на первое место в Европе по количеству смертей от Covid-19 - 64 036, обойдя Британию с общим числом умерших от коронавируса в 64 026.

Врачи Швейцарии бьют тревогу

В Швейцарии главврачи пяти больниц - в Лозанне, Женеве, Базеле, Цюрихе и Берне - направили письмо министру здравоохранения Алену Берсе, выразив глубочайшие опасения по поводу сложившейся ситуации с ковидными пациентами.

По их словам, реанимационные отделения переполнены, а медсестры не справляются с таким притоком пациентов.

Первый пузырек - в музейную коллекцию

Лондонский Музей науки приобрел для своей коллекции пузырек из-под первой дозы вакцины Pfizer, которую ввели в прошлый вторник 90-летней британке из города Ковентри Маргарет Кинан.

Музей науки начал собирать коллекцию, связанную с эпидемией Covid-19, в марте этого года.

Музейные архивы уже пополнились табличками «Stay at home» («Оставайтесь дома»), которые использовались на ежедневных брифингах британского правительства, а также самодельными лицевыми масками, которые британцы изготавливали в первый локдаун, когда еще не было налажено производство и поставки масок в промышленном масштабе.

Музей также собирает личные истории, связанные с нынешней пандемией, чтобы зафиксировать те общественные и социальные изменения, которые произошли за последние восемь месяцев.