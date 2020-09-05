Коронавирус в мире: Берлускони в больнице, «Бэтмен» в опасности

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Сильвио Берлускони провел ночь в больнице, в разных частях Британии разные правила выезда за рубеж, один из крупнейших публичных домов Европы теперь банкрот, а в Намибии коронавирус ищут с собаками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По состоянию на пятницу в мире зарегистрировано около 27 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 уже более 869 тыс. человек.

«Небольшая госпитализация» Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, у которого накануне был диагностирован COVID-19, провел ночь в больнице.

В партии Берлускони «Вперед, Италия!» говорят, что здоровье бывшего премьера хорошее.

«Небольшая госпитализация в качестве предосторожности была необходима, чтобы отслеживать развитие COVID-19, но с ним все в порядке», - заявила в пятницу сенатор от партии бывшего премьера Личия Ронзулли.

Берлускони госпитализирован в миланской больнице Сан-Рафаэле. Коронавирус обнаружили и у двоих его детей.

Ранее лечащий врач бывшего премьера заявил, что Берлускони болеет бессимптомно. Сам бывший премьер говорит, что не знает, где мог заразиться вирусом.

«Бэтмен» в опасности

Съемки последнего фильма саги о Бэтмене вновь приостановлены из-за того, что актер Роберт Паттинсон заразился коронавирусом, сообщают американские СМИ.

В студии Warner Brothers, снимающей фильм, подтвердили, что у одного из сотрудников съемочной группы обнаружен коронавирус, но информацию о заражении Паттинсона комментировать не стали.

Съемки последнего фильма о Бэтмене режиссера Пита Ривза приостанавливают из-за коронарвируса уже во второй раз. Фильм должен был выйти в июне следующего года, но теперь премьера перенесена на октябрь.

34-летний Паттинсон, по информации журнала Vanity Fair, заразился вирусом вскоре после того, как в Англии продолжились съемки фильма.

Разъединенное королевство и вспышка в Новой Зеландии

В Британии продолжаются споры об ограничениях, которые должны действовать в связи с пандемией.

Сейчас в разных частях Соединенного Королевства действуют разные правила, в том числе и касающиеся выезда за границу и карантина для приезжающих из других стран.

Например, в Шотландии и Уэльсе карантин ждет приезжающих из Португалии и некоторых регионов Греции, а власти Англии и Северной Ирландии этого не требуют.

«К сожалению, это похоже на ситуацию с карантином - как и в том случае, мы стараемся сначала анализировать данные, а потом вводить правила, но, я боюсь, мы часто приходим к разным выводам, и понимаю, что людей это может запутать», - признал в разговоре с Би-би-си Би министр транспорта Грант Шаппс.

Во Франции, не успев открыться после пандемии, снова начинают закрываться некоторые школы. В пятницу министр образования Жан-Мишель Бланке объявил, что свои двери закроют 22 средних школы.

Это лишь малая часть, всего во Франции 60 тыс. средних школ, подчеркнул министр.

В Новой Зеландии впервые с мая умер заразившийся коронавирусом. Мужчина примерно 50 лет скончался в больнице неподалеку от Окленда. Он стал самой молодой жертвой вируса в Новой Зеландии.

В Новой Зеландии за все время пандемии не было значительных вспышек COVID-19, на протяжении 102 дней в стране не регистрировалось ни одного случая заражения.

Премьер-министр Джасинда Ардерн даже заявила, что островному государству удалось победить коронавирус. Однако в конце августа началась вспышка: за один день в Окленде было выявлено сразу 14 заболевших, один из которых был приезжим.

Коронавирус ищут с собаками

Медицинская школа Университета Намибии дрессирует собак, обучая их искать коронавирус. Как сообщает местная пресса,собак планируют использовать в аэропортах и на пограничных пунктах.

Сотрудники университета, работающие с собаками, говорят, что их питомцы определяют зараженного коронавирусом человека с вероятностью 95%.

Проект стартовал два месяца назад, но пока неизвестно, когда собаки будут полностью готовы нести службу.

Это не первый пример использования собак для обнаружения зараженных коронавирусом. Недавно такие же эксперименты проводились во Франции.

Выяснилось, что запах пота человека, зараженного COVID-19, отличается от запаха здорового человека, и эту разницу собаки легко улавливают.