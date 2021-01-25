Коронавирус в мире: 25 млн заболевших в США, новые меры контроля на границе Франции

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Темпы распространения коронавируса в США несколько замедляются, но в этой стране зарегистрировано уже 25 млн заболевших. Власти Британии, где обнаружен более заразный южноафриканский штамм COVID-19, призывают людей не расслабляться после первой прививки, а во Франции при прохождении пограничного контроля тест будет нужен даже гражданам ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC News.

25 млн заболевших в США

В США число людей, заболевших коронавирусом, превысило 25 млн, сообщил университет Джонса Хопкинса, однако по данным экспертов, реальные масштабы распространения заболевания могут быть еще больше.

От COVID-19 скончались уже около 417 тысяч американцев, в последние недели в стране ежедневно регистрируется более 4 тысяч новых диагнозов.

Сразу после вступления в должность новый президент США Джо Байден подписал несколько указов о борьбе с коронавирусом, в том числе предполагающих расширение программы вакцинации и тестирования. Он также призвал американцев носить маски - иначе, по его словам, число жертв COVID-19 будет еще выше.

США пострадали от коронавируса больше всех других стран мира - как по заболевшим, так и по умершим людям. В январе в американских больницах находилось рекордно высокое число пациентов c COVID-19, но в последние дни темпы распространения заболевания начали замедляться: новых диагнозов и пациентов в медицинских учреждениях стало несколько меньше.

Британия: южноафриканский штамм уже здесь

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране уже зарегистрировано 77 случаев нового штамма коронавируса, который был обнаружен в ЮАР. Все заболевшие прибыли из-за рубежа, то есть, по всей вероятности, заразились «южноафриканским» вариантом COVID-19 не на британской территории. Предполагается, что в понедельник правительство страны рассмотрит введение более жестких ограничений для приезжающих в страну людей.

Ученые не исключают, что вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, может повлиять на эффективность вакцин от COVID-19. Известно также, что он способен распространяться быстрее, чем предыдущие штаммы коронавируса.

В Британии продолжается массовая вакцинация населения. По данным минздрава, прививку получили уже 75% людей старше 80 лет, а общее число вакцинированных в стране превысило 5,4 млн.

Но эти цифры касаются людей, получивших лишь первую дозу вакцины. Чтобы препарат быстрее получило как можно большее число людей, британские власти продлили период между первой и второй дозами с трех до 12 недель, но это решение вызывает вопросы у специалистов.

Франция: новые меры контроля на границе

Во Франции вступили в силу новые меры пограничного контроля. Пассажиры из других стран ЕС, прибывающие в страну по воздуху или морю, должны предъявить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан минимум за 72 часа до поездки. Однако для въезжающих на автомобилях, автобусах или грузовиках такой тест не нужен.

Дубай замедляет вакцинацию

Власти Дубая вынуждены снизить темпы вакцинации из-за проблем с доставкой вакцины производства «Pfizer». При этом всех граждан, которым предстоит получить вторую дозу, они призывают прийти в назначенные им дни. Фармацевтическая компания «Pfizer» заявила на прошлой неделе, что вынуждена снизить объемы поставок вакцины, пока ее завод в Бельгии пытается увеличить объемы производства.

В ОАЭ первую дозу вакцины получили уже два миллиона человек из десятимиллионного населения.

За все время пандемии в стране зарегистрировано около 274 тысяч случаев заболевания коронавирусом и 783 смерти.