Коронавирус: в «красной зоне» три мегаполиса и 9 областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская,, Мангистауская, Павлодарская области

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

Вместе с тем, за последние сутки в Казахстане выявили 3639 заболевших, выздоровели 6894 человек. Более 87 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ.



