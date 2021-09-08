09:52, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6
Коронавирус: в «красной зоне» три мегаполиса и 9 областей Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская,, Мангистауская, Павлодарская области
В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
Вместе с тем, за последние сутки в Казахстане выявили 3639 заболевших, выздоровели 6894 человек. Более 87 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ.