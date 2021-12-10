Коронавирус: в «красной» зоне нет ни одного региона Казахстана

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Коронавирус: в «красной» зоне нет ни одного региона Казахстана
10 Декабря 2021 08:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне нет ни одного региона.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, 9 декабря Акмолинская область была единственным регионом Казахстана в «красной» зоне.
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