Коронавирус в Китае: Казахстан пока не планирует вводить ограничения для прибывающих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан не планирует вводить усиленные и ограничительные меры для граждан Китая при въезде в нашу страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что на фоне всплеска случаев заболевания коронавирусом в Китае ряд государств ввели новые правила въезда для прибывающих из Китая. В частности, США, Франция, Австралия, Канада Великобритания, Япония, Индия ввели обязательные тесты на COVID-19 и другие правила для лиц, прибывающих из Китая.

Между тем, Марокко приняло одну из самых строгих мер, полностью запретив въезд всем путешественникам из Китая.

На сегодня тысячи пациентов с симптомами COVID-19 ежедневно поступают в медицинские учреждения Шанхая в экстренном порядке, большинство из них – люди старше 65 лет.

В Казахстане в декабре по сравнению с ноябрем отмечался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2,3 раза.

В Минздраве пояснили, в каких случаях могут ввести ограничительные в связи с распространением коронавируса.

Так, при переходе региона в «желтую» зону будут приниматься меры, направленные на разобщение коллективов, это перевод близких контактных лиц, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации на дистанционную форму работы, исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования».

При переходе региона в «красную» зону в зависимости от распространения инфекции и числа госпитализированных будут приниматься ограничительные меры, такие как перевод в онлайн-формат совещаний, обязательное использование масок в закрытых помещениях, во всех видах транспорта, введение ограничений на посещение закрытых учреждений, обязательное использование приложения Ashyq на объектах, перевод 30% сотрудников на дистанционную форму работы, ограничение заполняемости объектов не более 50% при проведении мероприятий.



